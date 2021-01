Möderndorfer o spremembi poslovnika, Jerajeva: Rinejo z glavo skozi zid

Gosta v oddaji 24UR ZVEČER sta bila Jani Möderndorfer (nekoč član Pozitivne Slovenije, pozneje Zavezništva Alenke Bratušek in SMC, zdaj pa je poslanec LMŠ) in Alenka Jeraj, poslanka iz vrst SDS. Govora je bilo o konstruktivni nezaupnici, katere usoda je pod vprašajem zaradi okužb oziroma karanten med poslanci, ki bi v sredo morali glasovati o tem, ali bo novi mandatar Karl Erjavec.

Alenka Jerajiz SDS je na situacijo s konstruktivno nezaupnico uvodoma dejala: "Gospod Erjavec vloži nezaupnico sredi epidemije, zdaj pa bi jo zaradi epidemije prestavil. To je neresno, mi smo ves čas govorili, da se takih resnih zadev, kot je nezaupnica ne vlaga med epidemijo, saj je jasno, da lahko vsak dan nekdo od poslancev zaboli. To je neresno, rinejo z glavo skozi zid." Jani Möderndorferpa poslanki odgovarja: "Ta hip vladajo kaotične razmere, z predsednikom vlade in njegovo ekipo, zato je jasno, da bo padla konstruktivna nezaupnica. Še bolj pomemben problem pa je, da smo prišli v situacijo, na katero očetje ustave pravzaprav nikoli niso računali, to pa je, da bo potrebno tajno glasovanje izvajati tudi takrat, ko bodo izredne razmere. Računati na to, da bo nekdo ja zbolel, samo za to, da se ne bi izglasovala konstruktivna nezaupnica, kliče po tem, da je treba spremeniti poslovnik. Če smo ga spremenili, ko je Janša vzkliknil, da je treba, da bomo lažje delali med epidemijo, ga je treba tudi zdaj. In treba je spomniti, da imajo poslanci ustavno pravico, da glasujejo."

icon-expand Na potezi je Karl Erjavec. FOTO: Bobo

Jerajeva pa je poudarila, da morajo tudi o spremembi poslovnika glasovati prav poslanci, ki pa so zdaj odsotni. "Ne želijo poslušati, da zdaj ni pravi čas. Mislim, da je to nek izhod v sili, ker gospod Erjavec ve, da nima dovolj glasov za izglasovanje nezaupnice, zato zdaj hočejo ven iz godlje, ki so si jo sami skuhali,"o umiku oziroma prestavitvi nezaupnice pravi Jerajeva. "Če se koalicija ne bi nečesa bala, bi vse to omogočila, tako kot so omogočili spremembo poslovnika. V DZ bo treba tudi določiti tudi protokol vstopanja, to kar se je zgodilo v petek je nezaslišano. Nekdo gre na sestanek, se sreča z direktorjem Policije, ki je mimogrede malo okužen, potem pa pride na Knovs in se gre nato še malo potestirati," je poudaril Möderndorfer. "Predsednik DZ je predsednik vseh poslancev, ne samo zdravih poslancev. Že danes, ko je predsednik ugotovil, da sta dve vodji opozicijskih strank okuženi oziroma v samoizolaciji, bi moral začeti ugotavljati oziroma narediti posvet, kaj se bo zgodilo v sredo,"je bil kritičen do Zorčiča.

"Kolegi imajo dve možnosti, da Erjavec umakne soglasje ali da oni umaknejo podpise. Mi smo opozorili, da do tega lahko pride. Glavni problem pa je, da nimajo dovolj glasov, vse skupaj je neka farsa," je dejala Jerajeva, Möderndorfer pa ji je dejal, da je šibka na poslovniku, saj obstaja še ena možnost, in sicer da se vse skupaj prekine in nadaljuje po 30 dneh. "Ni bistvu v špekuliranju, kdaj bo glasovanje, temveč omogočiti vsem poslancem, da glasujejo," je še enkrat poudaril. "Jutri bo nekdo zbolel za težko boleznijo in bo tri mesece odsoten …. bomo potem smatrali, da nima pravice do glasovanja?" "Vse tole, kar govori kolega in kar počnejo, je smešno. Pred pol leta je Šarec rekel, da bo podprl nezaupnico, če kandidat za mandatarja ne bo član nobene od strank, če se bo izkazal s podporo 46 poslancev … Ne vem, kaj se je v tem času zgodilo, da je dovolj tudi 42 podpisov. A vsi vemo, da to ni dovolj, treba jih je imeti 46. Da se že pol leta s tem ukvarjamo … Najprej obupa Šarec, potem obupa Damijan, zdaj očitno obupa Erjavec, ne vem, koga bodo naslednjič našli,"pa pravi Jerajeva. "Na nobeni seji ni 90 poslancev, če je nekdo na bolniški, je nekdo na bolniški. Lahko pa kolegi predlagajo spremembo poslovnika, a zato potrebujejo 60 poslanskih glasov,"je še žogico vrgla Möderndorferju. Spomnimo

Skupina 42 poslancev je v petek vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Podpise pod predlog so prispevale poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter trije poslanci DeSUS. Da bi predlog uspel, ga mora na tajnem glasovanju podpreti najmanj 46 poslancev. V soboto pa je odjeknila novica, da je direktor Sove Janez Stušek, ki se je v petek udeležil seje Knovsa, na kateri je bil skupaj z devetimi poslanci, okužen z novim koronavirusom. Med tistimi, ki so imeli tvegan stik, so tudi štirje poslanci predlagateljic konstruktivne nezaupnice.