Modiana in Fortenova dosegli dogovor, trgovine se odpirajo že v petek

Vsi delavci in delavke naj bi bili o dogovoru obveščeni še danes, trgovine pa bodo tako jutri po skoraj mesecu dni ponovno odprle svoja vrata. Spomnimo – med podjetjema je do spora prišlo zaradi različnega razumevanja pogodb in višine najemnin za prostore, ki jih Modiana najema od Mercatorja. Spor je šel tako daleč, da je moralo deset poslovalnic trgovine z oblačili pred slabim mesecem zapreti svoja vrata, vhode so celo varovali varnostniki.

Zaradi spora med Mercatorjem in Modiano so bile zaprte tri od štirih etaž Maximarketa v Ljubljani.

Spomnimo

V Modiani so se, potem ko so vrata začasno zaprle njihove trgovine v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, centru Supermesto Ptuj, Trebnjem in Kamniku, drogerija in parfumerija ter prodajalna oblačil in obutve v pritličju in obeh nadstropjih Maximarketa v Ljubljani, oglasili na družbenem omrežju Facebook.

Po njihovih navedbah so najemodajalci iz skupine Fortenova, katere del je Mercator, v zadnjih nekaj dneh "samovoljno prevzeli posest" nad poslovnimi prostori, ki jih Modiana najema pri njih in v katerih deluje 10 od njihovih 24 poslovalnic po državi. Zato so te zaprle vrata.

Dogajanje je po navedbah Modiane, ki je v lasti družbe Montecristo SL, posledica dolgotrajnega spora med družbami iz skupine Fortenova ter podjetji Montecristo SL, Modiana ZG in Modiana SR. V Modiani pravijo, da so bili prepričani, da Fortenova misli resno s sklenitvijo nove pogodbe o pogojih najema konec oktobra 2023.

Odvetnik podjetja Montecristo Marko Zaman je za medije pojasnjeval, da so oktobra lani z Mercatorjem podpisali novo najemno pogodbo za Modianine trgovine, ki da je predvidevala nižjo ceno najema. Pričakovali so, da se bo nova najemna pogodba spoštovala, a naj bi Mercator nadaljeval z obračunavanjem najemnine po prejšnji, višji ceni.

"Zagotavljamo vam, da se naše vodstvo trudi po svojih najboljših močeh, da bi zgoraj navedeno situacijo rešili v najkrajšem razumnem času," so zapisali v Modiani, kjer so ob tem spomnili, da ostale trgovine Modiana, ki obratujejo v trgovinskih centrih drugih najemodajalcev, ostajajo odprte.

Iz Mercatorja so medtem sporočili, da trditev, da sta podjetji Montecristo SL in Mercator oz. Fortenova podpisali nove najemne pogodbe, ne drži, temveč so sklenili dogovor med strankama, da se bodo podpisale nove najemne pogodbe z novimi pogoji in nižjo najemnino. Ta dogovor pa je imel, tako pojasnjujejo v Mercatorju, tudi druge elemente, med drugim naj bi se družba Montecristo SL zavezala, da bo izročilo ustrezna zavarovanja v obliki bančne garancije.

V Mercatorju pravijo, da so se navedenega dogovora držali in zaračunavali nižje najemnine, medtem ko se podjetje Montecristo SL ni držalo svojega dela dogovora in ni izročilo garancij, s februarjem letos pa da je prenehalo plačevati kakršnokoli najemnino in stroške. "Mercator je bil zato primoran, da podjetje Montecristo najprej obvesti o namerah in zaradi neodzivanja odstopi od dogovora ter odpove najemne pogodbe," so zapisali.

"Vedno nove izjave in neresnične trditve s strani predstavnikov Modiane ne bodo rešile nastale situacije. Dejstvo je, da je zgolj neodgovornost lastnika in odgovornih oseb podjetja Montecristo do vseh deležnikov podjetja, vključno z zaposlenimi v Modiani, privedla do nastale situacije," so odgovornost za nastale razmere v Mercatorju pripisali najemojemalcu.

V trgovcu pravijo, da jim je žal, da so bili prisiljeni k zapiranju enot Modiane, a da morajo v ospredje postaviti delovanje Mercatorja in zavarovati interese Mercatorjevih deležnikov, tudi zaposlenih.