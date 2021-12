Državljana Evrope prinašata novo upanje: 'Ne moreš vedno zmagati, lahko pa se potrudiš'

Odvzamejo se imunske celice, ki jih z virusnim vektorjem spremenijo, da postanejo ubijalske za točno tisti rak, ki ga bolnik ima, nato jih namnožijo in vrnejo bolniku. "V bistvu naredimo presaditev teh spremenjenih limfocitov, ki so v telesu sposobni poiskati levkemično celico in jo zelo učinkovito, po domače povedano, eliminirati," je pojasnil doc. dr. Matjaž Sever , dr. med., vodja transplantacijske dejavnosti na Kliničnem oddelku za hematologijo v UKC Ljubljana.

Prof. dr. Samo Zver in Kristina Modic sta motor akcije za nakup naprav za zdravljenje s celično terapijo CAR-T, ki bolnikom z limfomom in levkemijo, za katere so ostale metode zdravljenja raka že izčrpali, prinaša novo upanje ali celo popolno ozdravitev. "Jaz se tega neizmerno veselim, ni me strah, sem zelo hvaležna da mi je dana ta možnost," je dejala bolnica Urška Firer .

A spoznajmo še nagrajenca. Povezala sta slovenske strokovnjake in znanstvenike, ozaveščata o pomenu pravočasne dostopnosti zdravljenja. Kristina Modic je izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Prebolela je limfom, ustanovila združenje in začela pomagati bolnikom. "Bomo speljali nove projekte, kjer se nimamo po kom zgldovati? Bomo. Bomo kupili že to CAR-T mašino? Bomo. Pa vendar Kristina ne skoči na prvo žogo. Stvari se loti s premišljenimi koraki in sodelovanjem ," je dejala Milena Remic, podpredsednica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.

Za številke bolnike, ki bolehajo za najhujšimi oblikami krvnega raka, ta predstavlja zadnje upanje za ozdravitev. Med njimi je tudi skladatelj in glasbenik Drago Ivanuša: "Saj se je dr. prof. Zver že prej pojavljal z različnimi argumenti v javnosti, pa, kot vidimo, naša družba postaja kar malo imuna na apele znanstvenikov in se zateka v neke iracionalne stvari." Zver je predstojnik hematološkega oddelka UKC Ljubljana. Ker je država postopek nakupa naprave za celično zdravljenje CAR-T sprva ustavila, so sredstva za napravo Miltenyi Prodigy začeli zbirati bolniki sami. Prispevalo pa je tudi več kot 4000 donatorjev.