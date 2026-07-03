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Modna pista, frizerji in strogi sodniki. V glavni vlogi pa – teleta

Novo mesto, 03. 07. 2026 06.03 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva
Mladi rejci - tekmovanje

Modna pista, frizerji, trema pred nastopom in strogi sodniki. Le da tokrat v glavni vlogi niso bile manekenke, ampak teleta. Na Kmetijski šoli Grm so zaključili že 10. šolo mladih rejcev – s tekmovanjem, na katerem ni bilo pomembno le, kako lepo je žival urejena, ampak tudi, kako mirno jo mladi rejec vodi in predstavi. Kako torej iz mlade krave narediš zvezdo razstavnega prostora? In kako težko je žival prepričati, da sodeluje?

Micka in Betka sta le dve od 28 zvezd, ki so včeraj stopile v razstavni ring. Pred občinstvom, med slamo in v popolni tišini sta pokazali predvsem eno – kako lepo znata sodelovati s svojim vodnikom.

Vodili so jih v glavnem mladi rejci, stari med 14 in 17 let, ki so svojo telico spoznali le tri dni pred tekmovanjem.

"Imamo tekmovanje za najboljšega mladega rejca. Prvi štirje gredo naprej v Italijo. Tukaj pa se gleda, kako rejec sploh vodi svojo žival," pojasnjuje Barbara Šimenc.

Zveni lahko? Daleč od tega. "Parkrat me je pohodila, nekajkrat tudi vrgla na tla," pove mlada rejka Anja Smrdelj.

Kot pravijo, je pot do uspeha trnova. Ali v tem primeru – polna modric. A mladi rejci se ne pritožujejo. Fokus ostaja na pravilih tekmovanja. "Obvladovati morajo telico in natančno vedeti, kaj narediti. Torej: obvladovati telico, hkrati pa se zavedati tudi svojega nastopa v razstavnem krogu. Pozorni morajo biti tako na vedenje telice kot tudi na sodnika," razlaga sodnica in ena od mentoric Erica Rijneveld, ki se v tej vlogi z Nizozemske v Novo mesto vrača že deseto leto.

Tekmovanje je sicer vrhunec tridnevne šole mladih rejcev, ki se je začela v začetku tedna. "Začne se v ponedeljek, ko dobijo svojo telico. Morajo jo ostriči, jo trenirati in pripraviti na razstavo. Jaz pa jih učim, kako to najbolje narediti. Med tednom napredujejo in upam, da bodo znanje v prihodnje lahko uporabili doma, na razstavi ali kje drugje," dodaja Rijneveldova.

Včeraj je tako podelila štiri prva mesta. Eno od njih je z mirnostjo, zbranostjo in odličnim vodenjem svoje telice osvojil 16-letni Gašper Medved. "Kakor ste slišali, je Erica rekla, da sem najbolje opazoval tako žival in se vedno odzval na njene ukaze," recept za uspeh razkriva Medved. "Dobil sem pokal za prvo mesto, bon – sicer ne vem za kaj, ker nisem dobro poslušal – pa veliko mašino za striženje."

Jubilejna deseta šola je bila po besedah ene od organizatork Marije Klopčič zaradi vročine še zahtevnejša kot sicer. Dela s telicami je namreč že tako veliko, visoke temperature pa so jim letos dodale še en izziv. "To je za njih zagotovo velik izziv. Doma seveda delajo z živalmi, pa mogoče s teleti, ni pa to tako, da ti zdaj prideš na neko šolo in tam dobiš eno telico, ki nima nobenih izkušenj, ki ni bila še nikoli vodena," pravi strokovna vodja za črno-belo pasmo.

A tudi tega so se naučile. Včeraj popoldne so se tako telice vrnile v hlev, mladi rejci pa domov – z novim znanjem, pokali in pa kakšno modrico.

mladi rejci telice Kmetijska šola Grm tekmovanje teleta

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