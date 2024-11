Modna revija italijanskih modnih znamk

Predstavljeni so bili najnovejši italijanski modni trendi, ki so vključevali tople, elegantne plašče in prefinjene poslovne videze, ki združujejo stil in praktičnost. Dogodek je postregel tudi z glamuroznimi oblekami za praznične večere, ki so poskrbele za pravi spektakel.

Za pravo vzdušje na modni pisti so poskrbeli vrhunski glasbeniki: Maja Keuc, Eva Černe Avbelj, Lara Baruca, Lea Sirk in Urban Lutman, frontman glasbene skupine Batista Cadillac.