Ulična moda je ljubljansko Cukrarno v četrtek obarvala v belo in rdečo. Modna revija REDical Park je potekala ob brezplačnih gin tonikih in obiskovalcem predstavila kreacije osmih finalistov natečaja, s katerim so mladim oblikovalcem ponudili priložnost, da se predstavijo javnosti, in marsikateri so izziv vzeli resno.