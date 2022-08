Modna znamka RANRA je med tednom mode v Kopenhagnu prejela nagrado za trajnostni razvoj Zalando

RANRA genderless kolekcija se osredotoča na dolgotrajnost ter uporablja inovativne in vznemirljive tehnike s tekstilom in barvili, da bi ustvarila barvito revijo. RANRA in Zalando bosta ustvarila ekskluzivno kolekcijo za nadaljnje raziskovanje trajnostnostnejših možnosti.

Namen nagrade za trajnostni razvoj Zalando je spodbuditi modne znamke, da raziščejo alternativne pristope k oblikovanju in proizvodnji ter s tem prispevajo k trajnostnostnejši modni industriji, ki je manj škodljiva za okolje.

icon-expand Zalando RANRA FOTO: Arhiv ponudnika

Zalando, vodilna evropska spletna platforma za modo in življenjski stil, razglaša modno znamko RANRA za zmagovalko svoje četrte Nagrade za trajnostni razvoj Zalando v sodelovanju s tednom mode v Kopenhagnu. Znamka RANRA je še posebej navdušila z nepričakovano kombinacijo barv in tekstur na modni pisti, kar ponavadi ni v ospredju trajnostnejših modnih revij, ter tako ustvarila visoko nivo mode. Žirija je tudi izpostavila dolgotrajno miselnost kolekcije s kosi, ki so prilagodljivi in vsestranski. To je četrta sezona triletnega strateškega partnerstva s tednom mode v Kopenhagnu, katerega cilj je ustvariti odgovornejšo modno industrijo in podpreti Zalando strategijo do.MORE. Namen nagrade za trajnostni razvoj Zalando je spodbuditi modne znamke, da raziščejo alternativne pristope in uporabijo strategije, ki prispevajo k manj škodljivi prihodnosti.

icon-expand Zalando RANRA FOTO: Arhiv ponudnika

Žirija je pri kolekciji, predstavljeni na tednu mode v Kopenhagnu, izpostavila uporabo lokalnih trgovinskih verig, z vsemi tkaninami italijanskega porekla. Kombinacija tkanin in tekstur je nepričakovana, kar je naredilo vsak kos na modni pisti vznemirljiv. RANRA bo prejela nagrado v višini 20.000 € in Zalando partnerstvo za razvoj ekskluzivne kapsulne kolekcije, ki bo dodatno izkoristila trajnostnejše dizajnerske rešitve v materialih, proizvodnih procesih, tehnoloških rešitvah in sledljivosti. Velik del kolekcije SS23 (pomlad/poletje 2023), predstavljene na tednu mode v Kopenhagnu, bo na voljo tudi več kot 49 milijonom Zalando kupcem na 25 evropskih trgih.

icon-expand Zalando RANRA FOTO: Arhiv ponudnika

Alice Marshall, direktorica nabave ženskih oblačil na Zalando in članica žirije za nagrado za trajnostni razvoj Zalando pravi: "Navdušeni smo, da lahko modno znamko RANRA razglasimo za četrto zmagovalko nagrade za trajnostni razvoj Zalando na tednu mode SS23 v Kopenhagnu. Skupaj z žirijo nas je navdušila čudovita uporaba barv ter vznemirljiva uporaba tekstilov. Genderless kolekcija je tako zelo zanimiva in vključujoča za naše kupce. Veselimo se sodelovanja z znamko RANRA pri ustvarjanju kapsulne kolekcije, ki raziskuje napredek in inovacije, ki jih iščejo Zalando potrošniki."

icon-expand Zalando RANRA FOTO: Arhiv ponudnika

RANRA pravi: Veliko nam pomeni, da je naše delo prepoznano s tako prestižno nagrado. Že od začetka je bil naš cilj ustvariti modno znamko, ki bo vplivala na to, kako industrija trenutno proizvaja kose - s poseganjem v obstoječe proizvodne metode ali s prilagajanjem zgodovinskih pristopov, ki ponujajo trajnostnejše rešitve za težave, s katerimi se industrija sooča danes. Osvojitev te nagrade je velik korak pri nadaljnjem sledenju te poti. Bolj kot kdajkoli poprej se čutimo motivirani, da še naprej premikamo meje oblikovanja oblačil in definicije trajnostnosti. Članica žirije, Cecilie Thorsmark, izvršna direktorica tedna mode v Kopenhagnu, pravi: Vesela sem, da bom še eno leto sodelovala z Zalando na tednu mode v Kopenhagnu, saj nagrada za trajnostni razvoj Zalando aktivno spodbuja pozitivne spremembe v industriji. Kot članica žirije je bilo vznemirljivo ocenjevati toliko inovativnih znamk, ki iščejo in izvajajo trajnostnejše pristope ter tako prispevajo k odgovornejši modni industriji. Dolgoletna predanost zmagovalne znamke RANRA kombiniranju trajnostnih prizadevanj z inovativnimi idejami je tako ustvarila ne le izjemne kreacije, temveč tudi razkrila eksperimentalni pristop k svojemu trajnostnejšemu delu, kar je nadvse navdihujoče."

icon-expand Zalando RANRA FOTO: Arhiv ponudnika