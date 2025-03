Če raketa gorivo odvrže na 80 kilometrih, je pojav viden daleč naokoli

Ponedeljkovo nočno nebo nad Slovenijo je razsvetlila nenavadna modra spirala, ki je sicer posledica izpustov goriva rakete Falcon 9 ameriškega podjetja Space-X. Raketo so izstrelili nekaj ur preden se je na nebu pojavila spirala. Igro svetlobe so na nebu opazili tudi drugod po Evropi. "Pojav nima neposrednega učinka na življenje na Zemlji, razen da dodatno onesnažuje naše ozračje," nam je pojasnila astrofizičarka Andreja Gomboc.

OGLAS

Oblaku podobna oblika je bila na nebu vidna več minut, nato je 'ugasnila'. Gre sicer za ostanke goriva, ki jih je raketa izpustila v vesolje. Zakaj je spirala vidna? "Gorivo v zgornjih plasteh atmosfere zamrzne in njegovi zamrznjeni koščki odbijajo Sončevo svetlobo, zato jih lahko vidimo," nam je pojasnila astrofizičarka Andreja Gomboc. "Če pride do tega na višini okrog 80 kilometrov, je lahko pojav viden tudi tisoč kilometrov daleč," dodaja Gomboc, kar je tudi razlog, da je bil tokratna spirala vidna iz različnih koncev Evrope. Ujeli so jo tudi na britanskem nebu, presenetila je tudi Hrvate, pa Nemce in Avstrijce. Videli so jo tudi v Bosni in Hercegovini, na Danskem in Poljskem.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Bralka Petra

icon-expand FOTO: Bralec 24ur.com

icon-expand FOTO: Bralec









Spiralo so ujeli tudi na nebu nad Nemčijo icon-picture-layer-2 1 / 6

Dih jemajoči so tudi časovni posnetki spirale. Splet je preplavil posnetek iz naselja Latin na Hrvaškem, kjer je kamera ujela razvoj spirale na nebu med 20.50 do 21.04.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Raketa Falcon 9 je v lasti podjetja Elona Muska Space-X, v vesolje so jo izstrelili v ponedeljek ob 13.50 s Floride oziroma ob 18.50 po našem času, nekaj ur za tem se je na nebu pojavila spirala. Da je bila izstrelitev...

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

... in vrnitev rakete uspešna, so sporočili tudi iz podjetja Space-X, kjer so na omrežju X objavili posnetke. Izstrelitev je bila sicer izvedena v imenu ameriškega vladnega urada NRO.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Raketa za večkratno uporabo V vesolju raketa odvrže koristni tovor - na primer satelit, ki nato pot nadaljuje sam. Raketa se nato obrne nazaj proti Zemlji, ob tem pa izstreli ostanke goriva, ki pa, kot smo že pojasnili, takoj zamrzne. "Prva stopnja rakete Falcon 9 je večkrat uporabna in iz nje pred povratkom na Zemljo izpustijo odvečno gorivo. Med izpuščanjem goriva se lahko ta del rakete zavrti, zaradi česar nastane spirala," še pojasnjuje Gomboc. Po informacijah Gomoc so sicer tak pojav opazili samo po izstrelitvi rakete Falcon 9, so pa so se v preteklosti po izstrelitvah te rakete pojavile tudi druge nenavadne in zanimive oblike, ki pa imajo povsem človeško razlago.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia





Pojavi na nebu po izstrelitvi raket podjetja Space-X. icon-picture-layer-2 1 / 4