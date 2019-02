1700 let stara modra steklena posoda v sarkofagu skrivnostne ženske

Arheologi predvidevajo, da je bila posoda, ki je zelo dobro ohranjena in v premeru meri dobrih 21 centimetrov, izdelana v aleksandrijski ali sirijski delavnici. Zgodovinarji jo okvirno postavljajo v 4. stoletje. Šlo naj bi za pivsko posodo, predvidevajo pa, da so jo uporabljali pri pogrebnem obredu.

Ena od dragocenosti je modra posoda, ki je od danes na ogled v zakladnici ljubljanskega Mestnega muzeja. Gre za presunljivo posodo iz prosojnega modrega stekla z držajem, z reliefnim okrasom in napisom v grščini: "Pij, da bi živel večno, veliko let!"

Ko so avgusta 2017 na Gosposvetski začeli brneti stroji, so bili arheologi že v nizkem štartu. Vedeli so, da se pod cesto zagotovo skriva nekaj zanimivega, saj sta o najdbah ostankov rimske nekropole na tem območju že v 17. stoletju poročala duhovnik in zgodovinar Janez Ludvik Schönleben in njegov sodobnik Janez Vajkard Valvasor . Toda to, kar so našli ob izkopavanjih, je pravi zaklad, s katerim bodo imeli arheologi in zgodovinarji še veliko dela.

Na območju, kjer je danes Gosposvetska cesta v Ljubljani, je bila nekoč severna emonska nekropola. Med 10-mesečnim izkopavanjem (od avgusta 2017 do junija 2018) so arheologi našli ostanke pokopališkega kompleksa in stavbe iz 4. stoletja, najverjetneje kapelice. Stavba je bila bogato okrašena, saj se je ohranil tudi del mozaika, ki je prekrival tla. Med okoli 300 skeleti so odkrili tudi več deset sarkofagov, kar nakazuje na to, da so bili tu pokopani premožni Emonci iz zgodnjekrščanskega obdobja.

Med kamnitimi sarkofagi izstopa grob odrasle ženske – ocenjujejo, da je bila stara med 30 in 40 let. Sarkofag je bil shranjen v zidani kapeli ali mavzoleju, ki označuje tudi začetek pokopavanj Emoncev na tem mestu. Prav v njenem sarkofagu so poleg dveh zapestnic našli tudi omenjeno modro stekleno skledo. Da je očitno šlo za posebno osebo, pa nakazuje tudi dejstvo, da je bil njen grob v središču, ostali sarkofagi pa so bili obrnjeni proti njej. "Več informacij o tem, zakaj je gospa z modro posodo umeščena središčno v pokopališče in kdo je ta gospa bila, pa še nimamo," je pojasnil arheolog in strokovni koordinator lani končanih raziskav Andrej Gaspari.

Raziskave so pokazale, da je bil njen sarkofag izdelan iz moravškega apnenca. Na njem pa ni bilo nobenega okrasja in napisov, ki bi strokovnjakom olajšali delo. Prav tako je uganka tudi njena smrt. "Na njenem skeletu nismo odkrili nobenih posebnih patologij, ki bi kazale na vzrok smrti, razen nekaj kariesa in že zaceljen zlom ramenskega dela," je dejal Gaspari.

Poleg modre posode z grškim napisom v tehniki visokega reliefa je imela pokojnica na levi roki še dve zapestnici iz črnega lagnita. Odkrili pa so tudi zlate niti v več skupkih, ki bi lahko razkrivale, da je bila pokrita s tkanino, ki je bila prepredena z zlatimi nitmi.