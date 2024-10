Kako ravnati v primeru ugriza kače? Izsesavanje rane ni priporočljivo

Modras je strupenjača, ki spada v družino gadov. "Modras je največja med našimi strupenimi kačami in tudi najbolj strupena," pove Peter Trontelj iz oddelka za biologijo Biotehniške fakultete. So plenilci, samotarji in pri nas splošno razširjeni. "Največkrat jih bomo srečali v bolj sušnih, sončnih in bolj odprtih predelih, ne v sklenjenem gozdu, dostikrat so tudi v skalovju," še dodaja Trontelj.

Pri nas k sreči že več kot deset let nismo imeli smrtnega primera zaradi ugriza modrasa ali gada. "Imeli pa smo bolnike, ki so potrebovali tudi umetno dihanje in hemodializo, takšni bolniki bi brez zdravljenja verjetno umrli," pa opozarja dr. med. Miran Brvar iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana.

Niso napadalni, se pa branijo, ko so ogroženi, dodaja profesor z biotehniške fakultete: "Kača nikoli ne bo tekla za nami ali skočila, še manj pa se bo zakotalila po pobočju za nami. Vse to so vraže in edini primer, ko bo šla proti nam in nas ugriznila, je takrat, ko gremo mi proti njej in se ji preveč približamo."

A velikokrat se zelo dobro skrijejo in jih težko opazimo, zato moramo ostati na poteh, ki so označene, saj tudi kače vedo, da tam hodijo ljudje in se takih poti izogibajo.

"Kača vbrizga strup pod kožo in potem pride tam do vnetja, razpada mišic, motenj strjevanja krvi, to pa se lahko potem razširi po okončini navzgor," o posledicah ugriza razlaga Brvar.

In kako ravnati, če nas ugrizne, dokler ne dobimo pomoči? "Čim bolj mirujemo, da se strup čim manj širi po telesu, rano sterilno povijemo in odstranimo zapestnice, prstane, ker bo okončina otekla, to pa nam lahko škodi. Ne priporočamo pa podvezovanja nad rano, izsesavanja rane ali delanja križnih rezov, ker to pri naših kačah ni učunkovito," zaključi Brvar.

V bolnišnici pa, če je to potrebno, pride do zdravljenja s protistrupi, ki jih imamo pri nas dovolj.