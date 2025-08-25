Modrasi letos pogosteje opozarjajo nase: ugrizi tako v Sloveniji kot v Istri

V Sloveniji živi 11 vrst kač, med njimi so tri strupene - modras ter navadni in laški gad. Vse ostale kače spadajo v skupino gožev. Letos so po podatkih UKC Ljubljana obravnavali že 13 primerov. Ugrizi, predvsem modrasa in gada, so v primerjavi s prejšnjimi leti v porastu.

Kako ravnati ob srečanju s kačo?

Preberi še Kako ravnati ob srečanju s kačo?

Griša Planinc iz Kačofona je pojasnil: "Ko smo en meter stran, kača ne bo šla in nas napadala, kače ne napadajo. Napadejo le v primeru, če smo mi v neposredni bližini 10-15 cm od glave."

V primeru, da vseeno ugrizne, se umirimo, poiščemo pomoč, snamemo prstane in tesna oblačila, rano očistimo strupa, mesto ugriza pa imobiliziramo in poskušamo čim prej priti do zdravnika.

Kot pravi, so kače najbolj aktivne v toplejšem delu leta od maja do septembra, ker za svoje normalno delovanje potrebujejo primerne temperature.

"Kače namreč nimajo notranjega mehanizma za uravnavanje telesne temperature in zato to počnejo s pomočjo temperature okolice," je pojasnil Planinc.