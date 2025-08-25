Svetli način
Slovenija

Modrasi letos pogosteje opozarjajo nase: ugrizi tako v Sloveniji kot v Istri

25. 08. 2025

Leja Hrovat
7

V hrvaški Istri, v bližini Pulja, so v zgolj petih dneh zabeležili kar tri ugrize modrasa. Med žrtvami je bil tudi 7-letni deček, ki so mu že začeli odpovedovati organi, ko so ga pripeljali k zdravniku. Modrasi so zelo razširjeni tudi v Sloveniji. Pred dvema mesecema je bil ugriz za osemdesetletno žensko v Bohinju usoden. Je strupenih kač letos več kot ponavadi?

V Sloveniji živi 11 vrst kač, med njimi so tri strupene - modras ter navadni in laški gad. Vse ostale kače spadajo v skupino gožev. Letos so po podatkih UKC Ljubljana obravnavali že 13 primerov. Ugrizi, predvsem modrasa in gada, so v primerjavi s prejšnjimi leti v porastu.

Griša Planinc iz Kačofona je pojasnil: "Ko smo en meter stran, kača ne bo šla in nas napadala, kače ne napadajo. Napadejo le v primeru, če smo mi v neposredni bližini 10-15 cm od glave."

V primeru, da vseeno ugrizne, se umirimo, poiščemo pomoč, snamemo prstane in tesna oblačila, rano očistimo strupa, mesto ugriza pa imobiliziramo in poskušamo čim prej priti do zdravnika. 

Kot pravi, so kače najbolj aktivne v toplejšem delu leta od maja do septembra, ker za svoje normalno delovanje potrebujejo primerne temperature.

"Kače namreč nimajo notranjega mehanizma za uravnavanje telesne temperature in zato to počnejo s pomočjo temperature okolice," je pojasnil Planinc.

Kot smo poročali, je pred manj kot tednom brezkrbno otroško igro na obali Pulja prekinil prodoren otroški krik. Sedemletnik je doma potožil, da je začutil udarec, a niso opazili nič sumljivega.

Andrej Angelini, direktor puljske bolnišnice, je o dogodku povedal: "Imel je majhno prasko na prstu desne noge, to je bilo to. Potem so šli domov spat. Okoli polnoči se je zbudil v hudih bolečinah in že nezavesten."

Dečkovo stopalo je bilo že modro in oteklo. Odpeljali so ga v puljsko bolnišnico, kjer je sledil boj za otrokovo življenje.

"Otrok je že kazal klinične znake šoka z začetno odpovedjo organov, zato ga je anesteziolog intubiral in začel oživljati na naši urgenci," je razložil Angelini.

Dobil je protistrup in njegovo stanje se je stabiliziralo. Le kakih 15 kilometrov stran je modras ugriznil še dva moška.

"Pula ni novo žarišče kač, tam kače že zelo dolgo časa živijo. Je pa seveda lahko smola in se trije ugrizi primerijo v istem letu," dodaja Griša Planinc.

