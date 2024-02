Modre uniforme na belih strminah

Na zgornji postaji kabinske žičnice sva se dobila z Robertom Šebenikom in Romano Križaj , vodjema okolišev in dvema izmed treh policistov Policijske postaje Kranj, ki poleg operativnega dela opravljajo tudi delo na smučiščih.

Policisti na smučeh preverjajo, ali udeleženci na smučišču upoštevajo pravila glede postopanja po sredini smučišča in oviranja drugih, pa smučanja po nezavarovanih delih in zunaj prog, ter jih ustrezno sankcionirajo, če je to potrebno. Ugotavljajo tudi prisotnost alkohola, kar pa ne pomeni, da bodo smučali za vami in vas ustavili kot na cesti, pač pa smučarje največkrat preverjajo takrat, ko so udeleženi v nesrečah ali kažejo znake alkoholiziranosti. Opravljajo tudi druge preventivne aktivnosti in ljudi opozarjajo na primerno hitrost, vedenje in spoštovanje pravil, ki veljajo za varnost vseh udeležencev.

Posamezni policisti so zadnja leta na smučiščih prisotni skoraj vsak dan, zagotovo pa jih boste tam opazili ob koncu tedna, med prazniki, šolskimi počitnicami in drugimi prostimi dnevi, ko je na snegu pričakovati večje število smučarjev. In ne bodite presenečeni, če se bodo k vam pripeljali na smučeh ali pristopili brez njih. Njihovo delo namreč poteka različno.

Kadar pa na nogah nimajo smuči, policisti skrbijo za vzdrževanje javnega reda in miru, opravljajo preventivne nadzore pred gostinskimi lokali, kjer so odložene smučke in druga oprema, ter s tem prepričujejo morebitne tatvine. S svojo pristnostjo skrbijo, da se prepreči strežba alkohola pijanim osebam, nadzorujejo morebitne javne prireditve, sodelujejo pa tudi z nadzorniki, reševalci in žičničarji pri umirjanju morebitnih konfliktov med smučarji.

Največ nesreč se zgodi zaradi prevelike hitrosti in precenjevanja sposobnosti

Vsako sezono med vzroki nesreč prednjačijo neprilagojena hitrost smučanja in precenjevanje lastnih sposobnosti. "Po osebni zaznavi lahko rečem, da je med kršitelji največ posameznikov, ki precenjujejo svoje sposobnosti in se odpravljajo na najbolj strme proge, zaradi neobvladanja pa največkrat sami padejo in s tem ogrožajo tudi druge. Zelo nevarno je tudi to, da se mlajši smučarji s prijatelji ustavljajo na sredini prog in se pogovarjajo ter tako nehote ogrožajo sebe in druge. Opozoril bi tudi na dosledno upoštevanje varnostne čelade na smučeh, ki je sicer obvezna do 14. leta, a jo absolutno priporočamo tudi odraslim," našteva Šebenik.

Po njegovih besedah ljudje policiste na smučišču sprejemajo zelo dobro. "Nekateri so presenečeni, ko nas vidijo, saj ne vedo, da opravljamo tudi takšno delo. Pogosto pa kar sami pristopijo k nam, podajo prijavo ali priskrbijo informacije ter nam povejo, da si želijo prisotnosti policistov".

Da je to nujno potrebno, meni tudi Darka, ki jo ujamemo, ko odloži smuči in se pride okrepčat. "Predvsem zaradi divjakov in mladine, pa tudi alkohola je kar dosti," pravi. Sama sicer še ni bila vpletena v nobeno nesrečo, je pa že videla marsikaj. "Zaradi gneče pride do prerivanja, prehitevanja, nihče ne gleda na druge pred seboj, vozi levo, desno in se zgodi," našteva. Sama sicer redno uporablja čelado in vozi počasi ter previdno. "Za svoja leta že moram," se smeji.