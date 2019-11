Zakaj ob slovenskih cestah nameščajo 28.300 modrih odsevnikov?

Zvočna odvračala ob zaznavi bližajočega se vozila oddajajo za divjad moteč visokofrekvenčni zvočni signal. Poleg odvračalnega dela, ultrazvočnega oddajnika, jih sestavljata še senzor in sončna celica, ki zagotavlja energijo za njihovo delovanje. V nasprotju z modrimi odsevniki so zvočna odvračala manj opazna, saj so montirana neposredno v obcestni količek, postavljeni pa so vzdolž nekaterih najbolj problematičnih cestnih odsekov v Sloveniji.

V primeru modrih odsevnikov je cesta, ko avtomobil odpelje, za živali normalno prehodna, zato ta ukrep v prostoru ne ustvarja stalne prepreke oz. ne onemogoča nujno potrebnih prehajanj živali prek cest, na primer zaradi prehranjevanja ali razmnoževanja."Posledično tudi ne prihaja do zamika prehajanja na druge lokacije oz. do zamika črnih točk trkov na odseke, ki niso opremljeni z odvračalnimi napravami."

Kot pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo (DRSi), je namen odvračalnih naprav, kot so zvočna in svetlobna, tj. modri odsevniki, zmanjšanje nevarnosti trkov vozil z velikimi vrstami divjadi, predvsem prostoživečimi parkljarji.

"Postavitev odvračal obsega najbolj obremenjene odseke glavnih in regionalnih cest glede na število povozov divjadi v preteklih letih skladno s prioritetnim seznamom, ki je bil oblikovan na podlagi enotnega merila za celotno državo, po enačbi: št. povoza parkljarjev/kilometer/eno leto)," še dodajajo na DRSi.

Letno pod kolesi konča več tisoč divjih živali, kar pomeni več kot 10 milijonov stroškov

V Sloveniji je letno registrirano povoženih med 5.000 in 6.400 prostoživečih parkljarjev (dejansko število naj bi bilo po ocenah še bistveno večje), kar pomeni, da letni stroški zaradi trkov vozil z divjadjo na državnem nivoju presegajo 10 milijonov evrov.

Modre odsevnike smo v Sloveniji poskusno testirali leta 2016. "Tedaj so se pokazali kot tehnično ustrezen ukrep s pozitivnim učinkom na zmanjšanje števila trkov s parkljasto divjadjo (število povožene srnjadi se je v prvih mesecih po namestitvi na vseh testnih odsekih skupaj zmanjšalo za več kot 30 odstotkov v nasprotju s primerljivimi obdobji iz preteklih let)," trdijo na DRSi in dodajajo, da predmetno naročilo poleg namestitve odvračal obsega še vzdrževanje nameščenih odvračal in izvajanje monitoringa za obdobje dveh let, rezultati katerega bodo zagotovili še natančnejši vpogled v njihovo učinkovitost.

Odvračala bodo stala slabega pol milijona evrov

Pogodba za namestitev zvočnih in svetlobnih odvračal za divjad obsega dva sklopa, in sicer za zvočna in svetlobna odvračala posebej. "Vrednost obeh skupno znaša 452.222,66 evra. Dela je s podpisom pogodbe v februarju 2019 kot vodilni partner prevzela Visoka šola za varstvo okolja v sodelovanju s partnerjem, Gozdarskim inštitutom Slovenije, na pogodbi pa kot dobavitelja nastopata še podizvajalca Cervus, d. o. o., za zvočna odvračala in Koblar, d. o. o., za modre odsevnike,"zaključujejo na Direkciji za infrastrukturo.