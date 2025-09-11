Lovci odkrili bolezen modrikastega jezika tudi pri divjadi

Čeprav ta bolezen ne sodi med tiste, ki se prenašajo na ljudi ali živali in bi lahko lovci trupla poginule divjadi pustili na kraju najdbe, v lovski zvezi lovcem glede na trenutne razmere svetujejo, da ob najdbi poginule srnjadi, jelenjadi, muflonov in gamsov v lovišču preverijo, ali so prisotni znaki bolezni.

Če na smrčku, nosu, ustni in nosni sluznici ter jeziku opazijo spremembe, naj jih zakopljejo ali zasujejo, da onemogočijo dostop mesojedim živalim.

Ko lovci na območju svoje lovske družine prvič najdejo poginule živali z znaki, značilnimi za to bolezen, naj o tem obvestijo pristojni območni urad uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, zunaj njihovega rednega delovnega časa pa naj pokličejo na številko 112.

Izgube naj lovci vpišejo tudi v aplikacijo Lisjak pod pogin in pod opombo navedejo sum na bolezen modrikastega jezika, so zapisali v lovski zvezi.

Lovci, ki uplenijo divjad s sumom na to bolezen, so dolžni o morebitnem nenormalnem obnašanju in nenormalnem zdravstvenem stanju ter spremembah, značilnih za to bolezen, obvestiti usposobljeno osebo lovske družine. Ta naj o tem obvesti tudi pristojnega uradnega veterinarja območnega urada uprave, ki naj opravi pregled trupa v zbiralnici in odloči glede ustreznosti mesa za prehrano ljudi, so še zapisali.