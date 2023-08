Mogočen kip Marije na ramenih fantov in sredstva za 'poplavljeno' družino

Rožnca v Medani. Kot povejo domačini, je to prav poseben dan, prav poseben dogodek z dolgo tradicijo. "Do Medane smo se odpravili peš, tam pa smo z radovednim pogledom opazovali fante, ki so na ramenih nosili 450 kilogramov težak Marijin kip." S takšnim uvodom je občina Brda ob prazniku Marijinega vnebovzetja v svoje kraje vabila domačine pa tudi malo bolj oddaljene obiskovalce. Dvodnevno slavje ob prazniku Marijinega vnebovzetja pa je letos pospremila tudi prav posebna dobrodelna nota. Tudi v tej občini, ki sicer v zadnji ujmi ni bila prizadeta, niso pozabili na tiste družine, ki so zaradi poplav utrpele veliko izgub.

"Za nas otroke je bila Rožnca v Medani poseben dogodek. Mame so nam kupile nove sandale, v roke nam stisnile 50 dinarjev, da smo si lahko privoščili rezino 'langurje' (lubenice), do Medane smo se odpravili peš, tam pa smo z radovednim pogledom opazovali fante, ki so na ramenih nosili 450 kilogramov težak Marijin kip." Tako se marsikateri Bric spominja Rožnce v Medani, praznovanje Marijinega vnebovzetja. Ob tem času se v rojstni vasi umetnikov Alojza Gradnika in Ludvika Zorzuta zbere staro in mlado od bližnjih in bolj oddaljenih krajev, praznovanje opeva občina Brda.

A tokratno slavje, ki se je razpotegnilo čez dva dni, je bilo še toliko bolj posebno. Rožnca je imela namreč tudi dobrodelno noto, zbrana sredstva pa bodo namenili družini iz kamniške občine, ki je v poplavah utrpela veliko škode. Dogodek, na katerem poteka procesija zlatega Marijinega kipa, ki se vije od medanske cerkve pa vse do kapelice ob križišču za Ceglo in Plešivo, poteka že vrsto let. Na slavju pa so tudi tokrat, kot običajno, predstavili lokalne dobrote.