Mogočna graščina ima novega lastnika

Kakšni točno so načrti novega lastnika Mihe Bezjaka ni jasno. V logističnem podjetju F. A. Maik , kjer je prokurist, so nam dejali, da je na dopustu. Gre sicer za sina nekdanjega SDS-ovega poslanca Marjana Bezjaka, tudi direktorja omenjenega podjetja. Ta se je pred leti znašel pod drobnogledom protikorupcijske komisije zaradi domnevno lažnega navajanja stopnje izobrazbe.

A vrnimo se k Betnavi. Kako in za kolikšno vsoto je nadškofija dvorec sploh prodala, ni znano. Sogovornika pred kamero nam niso mogli zagotoviti, v skopem sporočilu so zapisali le, da ga je prodala konec leta 2021 v postopku izvajanja finančne sanacije, v skladu z določili o finančnem prestrukturiranju. Prodajnih pogojev pa - zaradi poslovne skrivnosti - ne morejo razkriti.

Neznank pa tukaj še ni konec. Stavbno pravico so že pred leti za 12 tisočakov prodali družbi Ustvarjalne poslovne rešitve Boštjana Zemljiča, ki pa je dvorec preprosto zaklenil.

Podjetnik, ki z družino biva v dvorcu, tudi na klice ne odgovarja. Jasno pa je, da kljub pogodbeni zavezi za dvorec ne skrbi, saj je ta v čedalje slabšem stanju.

Srečko Štajnbaher, vodja mariborske enote ZVKDSO opozarja na to, da je dvorec nevzdrževan in da propada. "Pišemo pač pritožbe. Na tej lokaciji smo imeli 6. januarja sklican sestanek, vendar se ga pač lastnik stavbne pravice ni udeležil." Bil je v bolniškem staležu. Nov terenski ogled je sklican za 23. februar, Zemljiču pa so postavili pogoj, da - v kolikor se sestanka ne bo mogel udeležiti - pooblasti nekoga drugega.