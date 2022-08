Mogočna lipa zaprla mejni prehod Rogatec

Mejni prehod Rogatec je bil v ponedeljek popoldne nekaj časa zaprt, razlog pa vse prej kot običajen. Kriva je bila starejša, mogočna lipa, ki je klonila pod bremenom let in vremenskih pojavov ter padla na cestišče, so sporočili s celjske policijske uprave. Na srečo v tistem trenutku nihče ni prečkal mejnega prehoda, so dodali.

icon-expand Mogočna lipa je za nekaj časa zaprla mejni prehod Rogatec FOTO: Pu Celje Mejni prehod Rogatec je bil včeraj popoldne krajši čas v celoti zaprt. "Za zaprtje je bila tokrat kriva starejša, mogočna lipa, ki se je doslej bohotila ob mejnem prehodu, včeraj pa je padla na vozišče," sporočajo s Policijske uprave Celje, kjer dodajajo, da na srečo v tistem trenutku nihče ni prečkal mejnega prehoda. Promet je stekel takoj, ko so uspeli lipo odstraniti. Sicer pa na mejnih prehodih na območju PU Celje promet danes poteka tekoče in brez posebnosti, prav tako tudi na cestah našega območja, še sporočajo. Podobno velja za druge ceste po državi, za vstop ali izstop iz države pa v nasprotju z minulimi dnevi ni treba čakati.