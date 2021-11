Mogočna 'stoenajstka' se poslavlja: po 26 letih plovbe postaja eksponat v Pivki

Najstarejši in največji policijski čoln P-111 so po 26 letih uporabe pospremili v zaslužen pokoj. V vlogi plovila, "zaposlenega" na Postaji pomorske policije Koper, je lahko še zadnjič zaplul po slovenskem morju, so sporočili s Policije. Naloge, ki jih bo prevzel po svoji "upokojitvi", bodo namreč že kmalu povsem drugačne. Postal bo del zbirke Muzeja slovenske policije in bo kot največji policijski eksponat razstavljen v Parku vojaške zgodovine Pivka.

Mogočna "stoenajstka", skoraj 20 metrov dolgo in pet metrov široko plovilo, se poslavlja. Po dvigu iz vode bo čoln v nedeljo prepeljan v Pivko, je sporočila Policija.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Zadnje vožnje čolna P-111 so se udeležili minister za notranje zadeve Aleš Hojs, namestnik generalnega direktorja policije Danijel Žibret, državna sekretarja Franc Kangler in dr. Božidar Predalič, vodja kabineta ministra za notranje zadeve Klemen Štibelj, generalni direktor Direktorata za logistiko in nabavo MNZ Matjaž Vede, direktor Parka vojaške zgodovine Pivka mag. Janko Boštjančič in Lilijana Kozlovič kot nekdanja policijska inšpektorica in botra plovila P-111 ob njegovi slovesni splavitvi 21. junija 1995.

icon-expand Tehnične specifikacije čolna so: dolžina 19,86 metra, širina 5 metrov, teža 44 BRT. FOTO: Luka Kotnik

Služil namenu vseh 26 let Vodja Sektorja uniformirane policije na Policijski upravi Koper Tomaž Čehovin je opisal tehnične in manevrske lastnosti čolna ter njegove naloge, ki so segale od rednega patruljiranja po morju do varovanja morske meje in reševanja ujetih v razburkanem morju. Po njegovih besedah je imela patruljna ladja, kot jo nekateri imenujejo, tako svoje prednosti kot pomanjkljivosti, a je kljub temu odlično služila svojemu namenu vseh teh 26 let, poudarjajo na Policiji.

icon-expand Zadnja plovba policijskega plovila. FOTO: Luka Kotnik

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je predstavil prihodnje načrte za ta čoln in obenem podrobneje opisal logistični del postopkov predaje plovila, ki jih ureja Direktorat za logistiko in nabavo MNZ. Prevoz tega največjega plovila v zgodovini slovenske pomorske policije na razstavni prostor bo namreč tudi največji logistični podvig ministrstva za notranje zadeve, namenjen ohranjanju policijske zgodovinske dediščine, so poudarili na Policiji. Stalna umestitev v Parku vojaške zgodovine Pivka bo plovilo P-111 rešila pred razrezom Direktor Parka vojaške zgodovine Pivka mag. Janko Boštjančič je danes dejal, da so se v Parku z velikim veseljem odzvali na pobudo notranjega ministrstva, da bi prevzeli policijski čoln v odpisu in poskrbeli za njegovo predstavljanje v muzeju. Kot "XXL eksponat" se bo P-111 tako pridružil ostalim velikim razstavnim predmetom: nemški vojaški lokomotivi iz druge svetovne vojne, podmornici P-913 Zeta, helikopterju Mi-8 in drugim tamkajšnjim muzejskim eksponatom. Plovilo P-111 bo s prenosom v zbirko Muzeja slovenske policije postalo največji predmet slovenske policijske kulturne dediščine, z razstavno umestitvijo v Park vojaške zgodovine Pivka pa največji policijski razstavni eksponat. Z njegovo muzejsko predstavitvijo pa bomo prihodnje leto začeli obeleževati 75-letnico pomorske policije.

icon-expand Oprema: dva radarja ARPA, GPS, elektronska karta, globinomer, komunikacijska oprema, oprema za reševanje. FOTO: Luka Kotnik