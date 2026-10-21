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Slovenija

Moharič ne bo poslanec, v joku sporočil: 'Funkcije ne bom sprejel'

Ljubljana, 21. 10. 2026 13.37 pred 7 minutami 2 min branja 44

Avtor:
Ne.M. R.M.
Slavko Moharič

Po odstopu poslanca Resnice Borisa Mijiča se je kot najverjetnejši naslednik omenjal Slavko Moharič. Ta je na novinarski konferenci sporočil, da poslanskega mandata ne bo sprejel, pri čemer je svojo odločitev pospremil s čustvenim odzivom.

"Razumem, da se nam nekatere stvari niso izpeljale, kot smo mislili, kot smo imeli v načrtu, ampak program stranke Resnica je še vedno jasen," je dejal Slavko Moharič in dodal, da je v stranki Resnica zaradi programa in zaradi ideje za boljši jutri. "Vem, da ni tako enostavno priti, kot slišim v državnem zboru, med te hijene, ampak žal med temi hijenami so tudi žrtve, da državo spravimo tja, kamor je treba. Tja, da se ne bomo več pogovarjali, ali je država od levih ali od desnih, ampak da je država last vseh državljanov Republike Slovenije," je še izjavil in nato v joku nadaljeval: "Res sem razočaran, da moram to reči, ampak funkcije ne bom sprejel. Žal. Ne bom."

A poslanskega mandata najverjetneje ne bo prevzel niti Mirko Radujković, ki je naslednji na seznamu po deležu glasov. Podjetnik je za našo medijsko hišo dejal, da je "99-odstotno prepričan, da ni pravi trenutek". V katerem primeru pa bi prevzel mandat? "Če bi znotraj ekipe imel nekoga, ki bi lahko prevzel 90 odstotkov posla, bi se temu posvetil," je dejal.

Kljub temu poudarja, da ga funkcija v parlamentu zanima, a da v tem trenutku to funkcijo težko združi s podjetništvom. Kot je še dejal, je kandidiral z mislijo, da nima veliko možnosti za osvojitev poslanskega mandata.

Naslednja za poslanski stolček je zdaj Marjana Matjašič iz Biša v občini Trnovska vas.

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KOMENTARJI44

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Da se mene pita..
21. 10. 2026 14.52
Toliko o poslancih resnice,zgleda da so se zbral na kakšni gasilski veselici 😂😂
Odgovori
+1
1 0
Limonček60
21. 10. 2026 14.50
A se tut u 'lažnici'stvari obračajo,k pr demokratih'satelitkih'.Vsi,pa tut nebi bili radi na tapeti
Odgovori
+1
1 0
Sortegilio
21. 10. 2026 14.49
Jok v tem primeru pa ne odraza pomena moskega. Moski se za tako stvar ne joka.
Odgovori
+1
1 0
patriot200
21. 10. 2026 14.49
rdeckarji se dolgo boste cvilili max 4 leta pa nisem jansist
Odgovori
-2
0 2
Bbcc12
21. 10. 2026 14.48
Resnični lažnivci v stranki Resnica oz. Laž.
Odgovori
+1
2 1
Loptass
21. 10. 2026 14.46
Moralni nivo in preteklost kandidatov resice je pač na nivoju njihovega predsednika. Saj nihče normalen, ne bi šel na njegovo listo. Če ga poslušaš 5 minut, ti je vse jasno. In če nimaš čiste preteklosti, veš, da te bodo mediji sicirali do potankosti. In če veš, da ti imajo marsikaj za najti in servirati, potem rajše niti ne sprejmeš funkcije, saj veš da se boš osramotil pred celotno Slovenijo. Razen tistih nekaj % predrznežev, ki jih ni sram ničesar, kot so Stevo, Kokotka, Mijič.....
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+2
4 2
klop12
21. 10. 2026 14.45
a lah že avtomatiziramo delo parlamenta z LLM agenti al neki, Stavim da bodo bolj učinkoviti
Odgovori
+5
5 0
dobrabejba35
21. 10. 2026 14.50
pa manj kradli
Odgovori
+1
1 0
ta_pametni
21. 10. 2026 14.45
S takimi medijskimi gonjami, ki jih izdatno podpihuje/financira opozicija preko MSM, noben normalen ne bo šel v politiko.
Odgovori
+0
3 3
SDS_je_poden
21. 10. 2026 14.49
Trenutno skoraj ni normalnih v politiki.
Odgovori
0 0
BroNo1
21. 10. 2026 14.44
Ta normalni ne tinejo v parlament, v beznico, kjer prežijo nad ljudmi, a sami so najslabše kar so lahko….zakaj bi si tip umazal ime?!
Odgovori
+8
8 0
zvoneti
21. 10. 2026 14.44
Če mislite da joka zaradi svoje odločitve ste naivni. Strah bi nas moralo biti za našo prihodnost pri teh mafijskih prijemih v parlamentu. Boga si Slovenija.
Odgovori
+5
5 0
Bazile
21. 10. 2026 14.43
S tem, da bo morda stolček dobila gospa, ki je po poklicu trgovka ni čisto nič narobe. Še več, pravzaprav nam manjka takih ljudi med poslanci, saj so oni tisti pravi predstavniki ljudstva, “nekontaminirani” in s kopico življenjskih izkušenj. Upam, da se dobro izide…
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+2
2 0
Bazile
21. 10. 2026 14.44
Recimo, da za trenutek pustimo ob strani žalostno dejstvo, kateri stranki stolček pripada.
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
21. 10. 2026 14.45
slabša od slobodanke lene ne more biti.....
Odgovori
+2
2 0
MasteRbee
21. 10. 2026 14.46
Za roke dvigat in nič več
Odgovori
0 0
Cenb77
21. 10. 2026 14.50
al pa še štiri leta šiviljo, ki jo že v štartu ni nihče izvolil, ampak so jih pripojili po volitvah... ker to pa po mnenju skrajnih levičarjev ni prevara...
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0 0
baldahin
21. 10. 2026 14.42
Kdor ima čisto vest, se ne ozira na hijene in se jih ne boji. Problem je, da ste v Resnici tako močno stigmatizirani s Stevotovimi lažmi, da vam več prav nihče nič ne verjame. In prav je tako. Doživeli boste blamažo in pogrom, ki jima ni para v zgodovini slovenske politike.
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+1
5 4
ho?emVšolo
21. 10. 2026 14.42
Še en, ki je ugotovil da nima faksa, le srednjo šolo.
Odgovori
+5
6 1
bohinj je zakon
21. 10. 2026 14.41
Mohariča za predsednika. Dost je.
Odgovori
+2
2 0
roten
21. 10. 2026 14.40
To sta mu stevo pa anis narocila
Odgovori
+4
4 0
lokson
21. 10. 2026 14.40
In zopet 3 dni Mijića. Neumorni ste, ampak res.
Odgovori
+2
3 1
A1B3
21. 10. 2026 14.39
Za opravka s hijenami, ki človeka pripeljejo tudi do samomora, moraš imeti prekleto trdo kožo. Skrajno levičarskim pokvarjencem ni težko preko trupel.
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-2
3 5
Pedro Lopez
21. 10. 2026 14.39
Vse lepo in prav, ampak ne razumem, čemu jok.
Odgovori
-1
0 1
PSIHOTERAPEVT
21. 10. 2026 14.47
Veš koliko jih joka a jih ne vid.
Odgovori
0 0
dron
21. 10. 2026 14.36
Za ves ta cirkus je odgovoren dokazani kriminalec Jufka.
Odgovori
+5
8 3
Rothschild1
21. 10. 2026 14.49
Ja. Pernata Jufka… 😱
Odgovori
+1
1 0
revolutionmustcome
21. 10. 2026 14.36
Tudi on lagal o izobrazbi. Klasika resnice noben ne upa sami lažnivci
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+8
10 2
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