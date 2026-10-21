Moharič ne bo poslanec, v joku sporočil: 'Funkcije ne bom sprejel'

"Razumem, da se nam nekatere stvari niso izpeljale, kot smo mislili, kot smo imeli v načrtu, ampak program stranke Resnica je še vedno jasen," je dejal Slavko Moharič in dodal, da je v stranki Resnica zaradi programa in zaradi ideje za boljši jutri. "Vem, da ni tako enostavno priti, kot slišim v državnem zboru, med te hijene, ampak žal med temi hijenami so tudi žrtve, da državo spravimo tja, kamor je treba. Tja, da se ne bomo več pogovarjali, ali je država od levih ali od desnih, ampak da je država last vseh državljanov Republike Slovenije," je še izjavil in nato v joku nadaljeval: "Res sem razočaran, da moram to reči, ampak funkcije ne bom sprejel. Žal. Ne bom."

A poslanskega mandata najverjetneje ne bo prevzel niti Mirko Radujković, ki je naslednji na seznamu po deležu glasov. Podjetnik je za našo medijsko hišo dejal, da je "99-odstotno prepričan, da ni pravi trenutek". V katerem primeru pa bi prevzel mandat? "Če bi znotraj ekipe imel nekoga, ki bi lahko prevzel 90 odstotkov posla, bi se temu posvetil," je dejal.

Kljub temu poudarja, da ga funkcija v parlamentu zanima, a da v tem trenutku to funkcijo težko združi s podjetništvom. Kot je še dejal, je kandidiral z mislijo, da nima veliko možnosti za osvojitev poslanskega mandata.

Naslednja za poslanski stolček je zdaj Marjana Matjašič iz Biša v občini Trnovska vas.