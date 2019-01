'Moj čas se še ni iztekel, še me čaka življenje, in to lepo!'

Vse se je začelo z zobobolom. Na lep, sončen dan se Urši Ulaga niti sanjalo ni, da bo poletni dopust prekinila bolezen, da bo njeno življenje viselo na nitki, da bo minilo več tednov, preden bo spet videla dveletnega sina.

Ko so jo zaradi neznosne bolečine in otekline na obrazu z visoko vročino pripeljali na stomatološko kliniko, so ji najprej naredili luknjo v obraz, vstavili dren in upali, da bo to rešilo zaplet. Pa ga ni. Uršino počutje se je še naprej slabšalo, rana v ustih se ni in ni zacelila, zaradi slabokrvnosti je dobila transfuzijo, izgubila je vid. Ne spomni se podrobnosti, ve le, da se je zbudila na onkološkem oddelku, kjer so ugotovili razlog njenih težav. Ne modrostni zob, temveč akutna mieloična levkemija.

Urša pravi, da jo je levkemija naučila ceniti male stvari. FOTO: osebni arhiv

"Kaj, raka imam? Kakšna levkemija? Ne, to ste se zmotili," je o svojih prvih mislih po diagnozi razmišljala Urša. Ker se zdravniki niso zmotili in so se v njeni krvi res začele nezadržno razraščati neštete nefunkcionalne celice levkocitne vrste, torej nezrele bele krvničke, ki so izpodrivale zdrave celice v kostnem mozgu, se je Urša takoj znašla na kemoterapijah. Predstavljajte si, da v nekem trenutku ne vidite več, izgubite lase, imate izmaličen obraz zaradi neprestanih infekcij na zobovju, poleg tega pa le kakšnih 20 odstotkov možnosti, da preživite.

Vpišite se na seznam in postanite darovalec krvotvornih matičnih celic. http://www.dajsenaseznam.si Odvzem poteka iz venske krvi in le v izjemnih primerih ali če se darovalec sam odloči iz kostnega mozga.

Svojo pot do ozdravitve opisuje čustveno, še danes, po desetih letih, ni lahko podoživljati vseh težkih trenutkov, ki jih je doživela takrat mlada mamica, danes pa zdrava ženska, ki deli svoj svet zato, da bo komu od tistih 60, 70, ki jih vsako leto postavijo diagnozo akutna levkemija, lažje. Vid se ji je povrnil kmalu po kemoterapijah, lasje so zrasli (tudi če ne bi, pravi), obraz pa ni več tisto, kar je bil. A zahvaljujoč darovalcu kostnega mozga se danes lahko spet crklja in igra s sinom in uživa v dneh, ko jo boža sonce.

"Ko zaradi strahu pred infekcijami svoje najdražje lahko gledaš samo skozi okno, se zaveš, kako malo je potrebno, da si srečen." FOTO: osebni arhiv