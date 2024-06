'Klic zemlje je bil močan'

Koncerni, proizvajalci pesticidov, gnojil in mehanizacije kmete prepričujejo, da gre samo tako. In da tudi ni neposrednih nevarnosti, če bodo le naredili vse prav. Pa vendarle, pripoveduje Krambergerjeva, v Franciji so pred časom kot poklicno bolezen, ki prizadene v večji meri prav kmete, med drugim dodali Parkinsonovo bolezen. Poleg različnih oblik raka. In vendar so prav francoski kmetje najbolj glasno protestirali, ko so jim želeli omejiti uporabo enega bolj strupenih pesticidov.

Kmetijo je prevzela, ko je bila stara 33 let. Ne od staršev, ki niso bili kmetje, ampak od dedka in babice. In potem dolgo razmišljala o tej svoji odločitvi. Tudi tako, da je to prelila v knjige. O tem, kako je bilo sedem let na majhnem biodinamičnem posestvu kmetici, ki se ni pripravljena predati. O sedmih začetkih in sedmih koncih sezon na majhni kmetiji, ki lahko človeka skoraj ubije, nagradi, strezni in nauči ponižnosti.

Kmete v bolj intenzivno industrijsko pridelavo prepričujejo tudi politiki, največ z desnice, ki veliko govorijo, da se lahko samo na ta način zagotovita dobrobit kmeta in prehranska varnost. Nič pa na primer o tem, da na to prehransko varnost v veliki meri vplivajo veliki trgovci s kmetijskimi surovinami, ki so denimo v obdobju od 2021 do konca preteklega leta, ko so cene hrane šle gor in je bilo vedno več lačnih, dobičke skoraj potrojili.

Škoda pravi, da levi politični pol tako zanemarja položaj kmetov. To izrablja desnica, ampak, še doda, ti politiki vsaj poznajo imena pesticidov in kmetje jih poslušajo, saj na nek način govorijo njihov jezik.

Kako so jo in jo gledajo sosedje, ki, kot nekje opiše, v bližnjem potoku izpirajo cisterne, kjer je bila prej gnojevka, polja pa zalivajo s pesticidi?

Pomembne lastnosti njenega kmetovanja in kmetovanja podobnih biodinamičnih kmetij v Sloveniji, ki jih je kar nekaj, so gotovo raznovrstnost pridelkov in samozadostnost, da se porabi večino pridelanega tudi doma. Stare modrosti, ki se jih je naučila, ko je kot otrok živela pri starih starših, so dragocene, jih pa je treba nadgrajevati z znanostjo, ki seveda obstaja. Ekološki kmetje, na primer iz Kanade, Avstrije in od drugod, so lahko že pravi svetovni pop zvezdniki, hodijo po svetu in predavajo o tem, kako pridelovati na zdrav in predvsem na način, ki bo veliko lažje kljuboval okoljskim spremembam.

Kmetije, ki delujejo na ta način, so namreč veliko bolj odporne in ko na koncu potegneš črto, dajejo tudi večji donos, več pridelaš kot na kmetijah, ki menijo, da brez posipanja s pesticidi, brez težke mehanizacije ne gre.

V Sloveniji je veliko dobrih praks in tudi Slovenci so tukaj pogosto vzor drugim. Količina ne bo nikoli naša prednost, lahko pa to postane kakovost, pravi. Mladi se vseh teh stvari zavedajo, jih pa ni veliko, ki bi se tako kot pred časom Nataša Kramberger odločili, da gredo v to zahtevno izbiro. Tudi zato, ker je to izbira težkega življenja, brez dopusta, pogosto v okolju s pomanjkljivo infrastrukturo, pomanjkljivimi javnimi storitvami in subvencijami, ki so še vedno veliko premalo obrnjene proti kmetom in kmeticam, ki so spoznali, kot pravi Nataša Kramberger, da je nepotrebno biti pametnejši od narave.