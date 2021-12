Moj načrt za prost dan – JYSKovi zaposleni so pred prazniki dobili dodaten prost dan

Z nenavadno kampanjo #JYSKfamily so zaposleni v JYSKu pokazali, kako so se pripravljali na praznike.

JYSK verjame, da so nekateri dnevi v letu kot ustvarjeni za družino in prijatelje, zato je letos svojim zaposlenim, dan pred božičem, zagotovil dodaten prost dan. Tako so se lahko posvetili predprazničnim pripravam. Vsak zaposleni je imel možnost narediti »Moj načrt za prost dan« in namesto v službi dan pred božičem preživeti v pomembnih pripravah na najlepše praznike – z družino skuhati posebne praznične jedi, speči najljubše piškote, okrasiti hišo ali zaviti darila na skrivaj. Zaposleni so se z veseljem pridružili kampanji #JYSKfamily in na svojih družbenih omrežjih objavili, kako so preživeli svoj prost dan.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6880084251182698496/ »V JYSKu vemo, da je naš poslovni uspeh v veliki meri odvisen od motiviranih in zadovoljnih zaposlenih, zato vedno poskušamo razmišljati o njihovih potrebah. Seveda so prazniki, kot sta božič in novo leto, večinoma dela prosti dnevi, a strinjamo se, da je priprava na njihovo praznovanje prav tako pomembna. Zato smo našim zaposlenim omogočili prost dan pred božičem, da bo njihova priprava na praznike potekala brez naglice in stresa,« je povedala Jadranka Čulo Petrovčić, vodja oddelka za človeške vire za JYSK Slovenija, Hrvaška, BiH in Srbija.

Zadnje leto je bilo za JYSK izjemno uspešno, z doseženim rekordnim prometom. Ker je filozofija tega danskega podjetja, da so ravno zaposleni najbolj odgovorni za razvoj in uspeh, jih nenehno motivirajo z različni bonusi in finančnimi nagradami pa tudi z dejstvom, da podjetje razume, da sta vlaganje v osebni razvoj, skozi različna izobraževanja, in prosti čas prav tako pomembna.

