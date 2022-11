Moj nečak je igral proti Barceloni

Eni uživajo, ko ovinke polagajo najboljši motoristi, po 100 tisoče gledalcev v Indoneziji zadržuje dih ob badmintonu, drugi spet norijo, ko ure in ure gledajo kriket, zraven pa srkajo čaj. Ampak vsi pa gledamo nogomet.

Včasih sem navijala za Brazilijo, prepričana, da vsak normalen človek navija za Brazilijo. Dokler nisem na nekem prelepem jadranskem otoku brez prometa, z eno gostilno, kjer nas je tistih 50 turistov gledalo finale svetovnega prvenstva 2014, doživela pretres. Kar naenkrat sem ugotovila, da prav vsi razen mene navijajo za Nemce in potem so rjoveli ob vsakem od sedmih golov. Bilo je grozno. Všeč mi je bila tudi Nizozemska z Rijkaardom, Guulitom, s Seedorfom, pa potem s Kluivertom, ki pa je z leti postajala vse manj pisana, vse bolj dolgočasna in vse slabša. Potem sem se navdušila nad Španijo, posebej v časih profesorjev Inieste in Xavija ter mladega El Nina. Nacionalistični katalonski prijatelji so bili ob tem zgroženi, čeprav je v reprezentanci bilo vedno pol ekipe Barcelone, so Španiji privoščili vse najslabše. Ja, nogomet je tudi politika. In še marsikaj. Kanček tega, kakšen posel je, sem videla ob nogometnem obisku v Barceloni. Otroški ekipi enega izmed slovenskih klubov, kjer je takrat igral tudi moj nečak, je uspel veliki met. Dogovorili so se za prijateljsko srečanje s podmladkom Barcelone na enem izmed njihovih številnih igrišč v Barceloni. In dobro smo se borili v prvem polčasu, potem pa dobili pet golov na hitro.

icon-expand Nogomet FOTO: Shutterstock

Zvečer smo šli še na veliko tekmo, kjer je Barca tekmecem prav tako nasula pet golov, bili smo navdušeni. Naslednji dan smo šli zapravljat premoženje v uradno trgovino, kjer so bile otroške majice z logom po 120 evrov. Ko smo videli, da vsi tam okoli vzneseno dirjajo v eno smer, smo šli za njimi in za rep oziroma za kodre Carlesa Puyola ujeli zvezdnike, ki so šli na trening. To je nogomet, poleg politike tudi ljubezen. In denar. "Sile, ki oblikujejo sodobni nogomet v nekaj večjega, boljšega in bolj moralno bankrotiranega kot kadar koli doslej, so enake kot tiste, ki so vse drugo pognale v zrak. Ko spremljaš šport, se hkrati tudi učiš o oligarhih, nafti, korupciji, medijih, navijaštvu, politiki in financializaciji, torej splošni prevladi denarja na vseh področjih," pravi Tim Murphy, novinar pri Mother Jones. Vsi vemo, da je bil nogomet na začetku šport za proletarce, kjer se prav veliko denarja ni vrtelo, zato pa je bilo veliko kričanja, piva in pretepanja. Nogomet je bil način za tisoče in tisoče mladih fantov, da se spihajo v športu, morda pa tudi kaj zaslužijo. 76-letni nogometaš iz Pušče, eden redkih romskih nogometašev, ki je igral tudi v nemški ligi, nam je pripovedoval, da je za eno leto igranja dobil 18 tisoč takratnih mark in zanj je to bilo, kot bi zadel na loteriji. Potem pa se je pojavil Abramovič in kupil Chelsea. Pa nepredstavljivo bogati Katarci PSG, pa Saudijci z domnevnim naročnikom umora novinarja Džamala Kašodžija vmes, Newcastle. In tako naprej. Navijači pa v glavnem hočejo gole in zmage. Vmes je Katar tudi dobil svetovno prvenstvo. Vedno znova lahko gledamo in beremo, zakaj je to zelo narobe. O tujih delavcih, ki so v nepredstavljivi vročini v napol suženjskih razmerah noč in dan gradili stadione in ostalo infrastrukturo. Pri tem jih je ogromno umrlo. Med edinim obiskom podobno bogate in delujoče države v Dubaju se spomnim večernega vračanja iz enega izmed številnih trgovskih centrov. Med vožnjo, ko ravno razmišljaš, ali ne bi bilo morda vendarle zabavno preizkusiti pokrito umetno smučišče znotraj centra, kar naenkrat opaziš nekaj razdrapanih kombijev. Izstopajo med samimi bleščečimi limuzinami. Ko pogledaš bolje, skozi šipe vidiš na smrt izmučene obraze, delavce vozijo ven iz mesta za nekaj ur počitka. Nelagoden občutek. Mnogi tudi opozarjajo, da istospolni nimajo nikakršnih pravic, nasprotno, grozijo jim hude kazni. Ko se je skušalo nekaj nogometnih reprezentanc solidarizirati z njimi in nositi posebne trakove z napisi One love, jim je Fifa zagrozila s kaznimi. In so popustili, čeprav so nemški reprezentanti vendarle izvedli gesto upora.

icon-expand Kapetanski trak One love FOTO: AP