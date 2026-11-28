V Cerknem je za vse kriv Pust. Vsako leto mu sodijo za vse slabo, kar se je zgodilo v preteklem letu, s pustno obsodbo v cerkljanskem narečju pa simbolično preženejo zimo in prikličejo pomlad. To tradicijo še danes ohranjajo cerkljanski laufarji, prepoznavni po lesenih maskah oziroma larfah in posebnih opravah. Njihovo zgodbo lahko tudi zunaj pustnega časa spoznate v Cerkljanskem muzeju, kjer razstava Pust je kriv! Pripoved o cerkljanskih laufarjih predstavlja vseh 25 pustnih likov in obred, ki se prenaša iz roda v rod.

Da destinacija obiskovalce vse bolj privablja tudi v toplejšem delu leta, kažejo podatki Zavoda za turizem Cerkno. Medtem ko Hotel Cerkno dobiva novo podobo, obiskovalce sprejemajo druge nastanitve v kraju in okoliških vaseh, kjer nudijo apartmaje in sobe, kjer prenočišča nudijo turistične kmetije, del prenočitev pa prispeva tudi CŠOD Cerkno. Destinacija je od januarja do avgusta 2026 zabeležila dobrih dva in dvajset tisoč prenočitev, kar je dobrih šest odstotkov več kot v enakem obdobju leto prej. Obiskovalci tako Cerkljansko raziskujejo tudi z bivanjem pri domačinih, kjer lahko spoznavanje pokrajine povežejo z lokalnimi okusi in doživetji na podeželju. Tuji gostje so predstavljali dobrih 71 odstotkov prihodov, med tujimi trgi pa je bila na prvem mestu Nemčija, pred Češko in Italijo.

Raziskovanje v tokratni oddaji začnemo v Cerkljanskem muzeju, kjer razstava Cerkljanska skozi stoletja pojasnjuje, kako so se ljudje znašli med grapami, strminami in spreminjajočimi se mejami.

V muzeju je zanimiva tudi razstava Pust je kriv! Pripoved o cerkljanskih laufarjih, kjer je predstavljenih vseh pet in dvajset pustnih likov. Izstopajo lesene maske oziroma larfe ter oprave iz naravnih materialov, ki se zato večkrat menjajo. Za njihovo podobo se skriva natančno določen obred, ki se konča s sodbo Pustu. Ta prevzame krivdo za pregrehe minulega leta, obsodba pa poteka v cerkljanskem narečju. Tradicijo so leta 1956 obudili po več kot tridesetletnem premoru.

Obisk muzeja nadaljujemo z zgodbo, ki je Cerkljansko ponesla daleč prek slovenskih meja. Partizanska bolnica Franja, skrita v soteski Pasice, je med drugo svetovno vojno nudila zavetje in zdravljenje ranjencem različnih narodnosti. Od leta 2015 nosi znak evropske dediščine. Zaradi posledic neurja ostaja do preklica zaprta za obiskovalce in je trenutno v obnovi. Njeno zgodovino in pomen pa lahko natančno spoznamo na razstavi Partizanska bolnica Franja, skriti dragulj Evrope.

Fotografije, videoposnetki in predmeti približajo bolnišnični vsakdan, od zdravljenja ranjencev do oskrbe s hrano in zdravili ter skrbi, da bi bolnišnica ostala skrita. Med razstavljenim so tudi osebni predmeti članov osebja.

Iz muzeja se nato odpravimo v Gorenje Novake, kjer na Domačiji Za robom. Tukaj se srečate s simpatičnimi alpakami, lamo in drugimi domačimi živalmi ter spoznate vsakdan življenja na domačiji. Obiskovalcem tu ponujajo tudi vodene oglede živali, sprehode z alpakami in lamami ter apartmajsko nastanitev. Bližina smučišča je prednost pozimi, stik z živalmi pa razlog za obisk tudi v drugih letnih časih.

Dan sklenemo v Uaštaríi u Luogu v Dolenjih Novakih. Prvotna gostilna je bila postavljena leta 1906, zato letos mineva sto dvajset let od njenega nastanka. Po njeni uradni predstavitvi je med drugo svetovno vojno služila kot javka za bolnico Franja. Zgodba, ki smo jo začeli spoznavati v muzeju, se tako nadaljuje tudi ob zadnjem postanku, kjer sledi pravo kulinarično razvajanje.

Lani novembra sta vodenje prevzela Luka in Katja Čufar. V kuhinji ohranjata povezavo z domačim okoljem, ponudbo pa dopolnjujeta s sodobnimi pristopi in večhodnimi meniji chefa Luke Čufarja. Pomembna je tudi naveza z ekološko kmetijo Košenija v Gorenjih Novakih, kjer pripravljajo domače mesnine, kruh iz krušne peči in druge dobrote. Pridelke s kmetije vključujejo v gostinsko ponudbo, s čimer lokalne sestavine dobivajo prostor tudi na sodobno zasnovanih krožnikih.