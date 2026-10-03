Moja Slovenija: Na izlet med vinogradi kar z električnimi kolesi

Projekt, ki nastaja v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, na televizijske ekrane prinaša ideje za dnevne izlete in daljše oddihe, prav tako pa boste dobili ideje za prav posebna doživetja in razvajanja. V prvi epizodi se je Taya odpravila v Goriška brda, kjer je med sprehajanjem po ulicah in trgih odkrivala bogato briško kulturo in kulinarično dediščino.

Vedno več turistov v Brdih se odloči tudi za najem električnih koles, saj se tako lahko zapeljejo po ulicah in poteh, ki jih drugače ne bi obiskali. V družbi turističnih vodičev jim agencije omogočijo še bolj pristen stik z lokalno skupnostjo, saj se po poti ustavijo tudi na različnih točkah, kjer lahko preizkusijo kakovost domačih izdelkov.