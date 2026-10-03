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Slovenija

Moja Slovenija: Na izlet med vinogradi kar z električnimi kolesi

Brda, 03. 10. 2026 11.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Taya Damjan
Med vinogradi s kolesi

Na POP TV si ob torkih lahko ogledate novo sezono oddaje Moja Slovenija. V dvanajstih oddajah bomo obiskali slovenska mesta, ki ponujajo posebne zgodbe in skrite kotičke. Lokalni prebivalci gradijo nove poslovne zgodbe, ki skozi generacije prinašajo večjo turistično ponudbo, ta pa vedno bolj privablja in navdušuje nove obiskovalce.

Projekt, ki nastaja v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, na televizijske ekrane prinaša ideje za dnevne izlete in daljše oddihe, prav tako pa boste dobili ideje za prav posebna doživetja in razvajanja. V prvi epizodi se je Taya odpravila v Goriška brda, kjer je med sprehajanjem po ulicah in trgih odkrivala bogato briško kulturo in kulinarično dediščino.

Vedno več turistov v Brdih se odloči tudi za najem električnih koles, saj se tako lahko zapeljejo po ulicah in poteh, ki jih drugače ne bi obiskali. V družbi turističnih vodičev jim agencije omogočijo še bolj pristen stik z lokalno skupnostjo, saj se po poti ustavijo tudi na različnih točkah, kjer lahko preizkusijo kakovost domačih izdelkov.

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Moja Slovenija Brda

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