Mojca Šetinc Pašek prehaja k Socialnim demokratom

20. 09. 2025 11.22

STA
Nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek se bo v ponedeljek pridružila poslanski skupini SD. Poslanska skupina Socialnih demokratov se bo tako povečala na osem poslancev.

Mojca Šetinc Pašek
Mojca Šetinc Pašek FOTO: Bobo

Kot je nepovezana poslanka Mojca Pašek Šetinc dejala za N1, se je za Socialne demokrate odločila, ker z njimi ves čas dobro sodeluje in se med njimi dobro počuti. "Socialni demokrati so resna stranka s tradicijo in stabilnim potencialom. Pokazali so, da se znajo pravilno opredeliti do vseh pomembnih družbenih vprašanj in se odgovorno soočiti tudi z lastnimi težavami, kar je redkost v slovenskem političnem prostoru," je dodala.

Šetinc Paškova se bo sicer že v nedeljo udeležila tradicionalnega srečanja Socialnih demokratov v Mostecu, je še poročal portal.

Arčon: To je njena osebna odločitev

Njen prestop v poslansko skupino SD so komentirali tudi v Gibanju Svoboda. Kot je na kongresu v Kopru dejal podpredsednik Svobode Matej Arčon, je to njena osebna odločitev in odločitev stranke, ki jo sprejema v svoje vrste. Sam tako ne vidi nobenih težav v nadaljnjem sodelovanju.

Preberi še Politične stranke na delu: kakšni so načrti za volitve in kdo koga kam vabi?

Mojca Šetinc Pašek je sicer o pridružitvi SD razmišljala že pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. A se je nato odločila za kandidaturo na listi Gibanja Svoboda, na kateri je bila izvoljena v državni zbor. Poldrugo leto kasneje so jo iz Gibanja Svoboda izključili. Kot nepovezana poslanka je v svojih nastopih do potez največje vladne stranke ter še zlasti njenega predsednika in premierja Roberta Goloba pogosto kritična.

Na vprašanje N1, ali torej ponovno vstopa v koalicijo z Robertom Golobom, je Šetinc Paškova odgovorila, da "vsekakor ne". "Izbiram SD, stranko, ki je ta hip v koaliciji z Gibanjem Svoboda. Za Socialne demokrate sem se odločila, ker lahko skupaj največ prispevamo v korist Slovenije, pa tudi zato, ker sem na lastni koži občutila vso površnost enkratnih političnih eksperimentov, namenjenih zadovoljevanju posamičnih interesov," je še dejala.

Šetinc Paškova se je sicer v zadnjih mesecih o morebitnem sodelovanju pogovarjala tudi z evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, ki bo stranko ustanovil 15. oktobra. A do dogovora ni prišlo. Dejala je, da je pri svoji odločitvi "dala prednost resni levosredinski stranki".

Bolfenk2
20. 09. 2025 12.43
+1
Golobnjak se potaplja in podgane bežijo.
ODGOVORI
1 0
Important notice
20. 09. 2025 12.38
+1
Tega ne bi smeli dovoliti. Tam, kjer je bila izvoljena, bi morala ostati do konca mandata. Ne pa, da v nekaj letih zamenja "16" strank. Če ji pa kaj ni všeč, naj pa odstopi z mesta poslanke in jo nadomesti naslednji iz liste.... PIKA!
ODGOVORI
1 0
prinašalec2
20. 09. 2025 12.31
Saj tam je tudi cela "svoboda"😀😀
ODGOVORI
0 0
prinašalec2
20. 09. 2025 12.30
-1
To je novica? Če pa jentam že od začetka življenja. Kaj nas farbate?
ODGOVORI
0 1
StayALive
20. 09. 2025 12.29
-1
Mile ščetinc.
ODGOVORI
0 1
Julijann
20. 09. 2025 12.26
-1
Tja tudi spada. Sploh ne vem, zakaj se je silila v Svobodo.
ODGOVORI
0 1
JApajaDAja
20. 09. 2025 12.21
-1
pre hahahahha je ta novica :-)
ODGOVORI
1 2
Victoria13
20. 09. 2025 12.08
+5
Vse kar je levo na volitvah obvoz...
ODGOVORI
8 3
Antena
20. 09. 2025 12.07
+7
Ooo Mojca, dej spokaj 1x delat. Kdo te bo spet gledal ??
ODGOVORI
10 3
dron
20. 09. 2025 12.32
-1
Ti itak gledaš samo gospoda Jelko Godec, to je tvoj tip🐖
ODGOVORI
0 1
300 let do specialista
20. 09. 2025 12.04
+9
Joveva, Vonta, Pirc- Musar, Fajon, Šetinc... zanimivo "objektivno poročanje" pa vse zavijejo v levo. "Neodvisni"🤣🤣🤣👌👌👌👌
ODGOVORI
11 2
boslo
20. 09. 2025 12.02
+6
No, gologlavi jastreb je imel v njenem primeru prav
ODGOVORI
8 2
boslo
20. 09. 2025 12.03
+6
Pa ste jo tak ščitili takrat, zdaj pa pljuvate po njej
ODGOVORI
7 1
frenk707
20. 09. 2025 11.59
+5
Mojca Šetinc Paškekekekek prehahahahahaha k Socialnim demokratom,.....
ODGOVORI
8 3
Julijann
20. 09. 2025 12.27
+1
Svoboda pač ne dovoli malo drugačnega razmišljanja. A ne frenki?
ODGOVORI
2 1
ROMELS
20. 09. 2025 11.59
+8
paškek prekaka.
ODGOVORI
8 0
300 let do specialista
20. 09. 2025 11.59
+6
Prehaha🤣 pa Rusi so v Nemčiji, jaz pa tramvaj.
ODGOVORI
6 0
JOKS klub
20. 09. 2025 11.57
+8
Volitve so blizu in se je treba povezat nekam.
ODGOVORI
9 1
Rothschild1
20. 09. 2025 11.57
+8
Se ena, ki prehaha 😂😂😂 ha ha ha
ODGOVORI
10 2
peglezn
20. 09. 2025 11.57
+5
lahko bi tudi samo haha napisali.
ODGOVORI
6 1
trac
20. 09. 2025 11.53
+8
Prehaha - to bo, dobro zapisano
ODGOVORI
8 0
jedupančpil
20. 09. 2025 11.55
+2
🤣
ODGOVORI
2 0
Prokleta Zima
20. 09. 2025 11.53
+5
Če se ne motim je njen tast reševal .iptarsko vprašanje v jugi, eto ti ga na.
ODGOVORI
6 1
