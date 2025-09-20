Mojca Šetinc Pašek prehaja k Socialnim demokratom

Šetinc Paškova se bo sicer že v nedeljo udeležila tradicionalnega srečanja Socialnih demokratov v Mostecu, je še poročal portal.

Kot je nepovezana poslanka Mojca Pašek Šetinc dejala za N1 , se je za Socialne demokrate odločila, ker z njimi ves čas dobro sodeluje in se med njimi dobro počuti. "Socialni demokrati so resna stranka s tradicijo in stabilnim potencialom. Pokazali so, da se znajo pravilno opredeliti do vseh pomembnih družbenih vprašanj in se odgovorno soočiti tudi z lastnimi težavami, kar je redkost v slovenskem političnem prostoru," je dodala.

Njen prestop v poslansko skupino SD so komentirali tudi v Gibanju Svoboda. Kot je na kongresu v Kopru dejal podpredsednik Svobode Matej Arčon , je to njena osebna odločitev in odločitev stranke, ki jo sprejema v svoje vrste. Sam tako ne vidi nobenih težav v nadaljnjem sodelovanju.

Mojca Šetinc Pašek je sicer o pridružitvi SD razmišljala že pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. A se je nato odločila za kandidaturo na listi Gibanja Svoboda, na kateri je bila izvoljena v državni zbor. Poldrugo leto kasneje so jo iz Gibanja Svoboda izključili. Kot nepovezana poslanka je v svojih nastopih do potez največje vladne stranke ter še zlasti njenega predsednika in premierja Roberta Goloba pogosto kritična.

Na vprašanje N1, ali torej ponovno vstopa v koalicijo z Robertom Golobom, je Šetinc Paškova odgovorila, da "vsekakor ne". "Izbiram SD, stranko, ki je ta hip v koaliciji z Gibanjem Svoboda. Za Socialne demokrate sem se odločila, ker lahko skupaj največ prispevamo v korist Slovenije, pa tudi zato, ker sem na lastni koži občutila vso površnost enkratnih političnih eksperimentov, namenjenih zadovoljevanju posamičnih interesov," je še dejala.

Šetinc Paškova se je sicer v zadnjih mesecih o morebitnem sodelovanju pogovarjala tudi z evropskim poslancem Vladimirjem Prebiličem, ki bo stranko ustanovil 15. oktobra. A do dogovora ni prišlo. Dejala je, da je pri svoji odločitvi "dala prednost resni levosredinski stranki".