'Privoščim vam ventilator': Mojca Škrinjar obžaluje, da ni pojasnila komentarja

Da se v epidemiji stopnjuje nervoza in celo sovražnost na družbenih omrežjih med 'običajnimi uporabniki' in predstavniki ljudstva in javnih ustanov, je znano že iz zgodnjih dni epidemije, ko je direktor slovenjgraške bolnišnice Janez Lavre zaradi izjav o tem, kdo ne bo dobil zdravljenja z ventilatorjem, sprožil ogorčenje, zaradi katerega je kasneje tudi podal odstop. Sedaj pa je s komentarjem razburila tudi poslanka SDS Mojca Škrinjar, ki je uporabniku, ki je pozival proti uporu proti ukrepom, zabrusila, da mu "privošči ventilator". Škrinjarjeva pravi, da je bila njena misel napačno interpretirana.

Ukrepi, ki jih že od začetka epidemije sprejema Vlada Republike Slovenije, so sicer pozitivno sprejeti pri delu javnosti, medtem ko se drugim zdijo bodisi nedosledni bodisi nesorazmerni bodisi preveč represivni. So pa tudi tisti, ki povsem zanikajo obstoj virusa in epidemije. Tako je neki uporabnik Twitterja spletno občestvo pozival k uporu proti "covid mafiji" – to da sestavljata tako opozicija kot pozicija – ki zagovarja genocid nad Slovenci. "Vsa Evropa vre, le v Sloveniji politiki zatrejo vse," je še zapisal.

icon-expand Poslanka SDS Mojca Škrinjar. FOTO: Bobo

Na to objavo se je odzvala poslanka SDS Mojca Škrinjar. Njen komentar se je glasil: "Privoščim vam ventilator." Tisti z dobrim spominom se ob tem najbrž še spomnijo izbruha direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janeza Lavreta, ki je v spornih objavah na družbenem omrežju v začetku leta 2020 omenjal morebitno okužbo določenih posameznikov z novim koronavirusom in jo povezal z odločanjem o tem, kdo ne bo dobil zdravljenja z ventilatorjem. Ostro je napadel tudi raziskovalnega novinarja Blaža Zgago. "Morda boš kmalu pozitiven, pa da vidimo, kako boš cvilil." Lavre se je nato opravičil in z mesta direktorja odstopil, a se je kasneje, januarja letos, vrnil na svoj stari položaj.

Škrinjarjeva je nato napisala novo objavo in se v njej opravičila tistim, ki so njen zapis razumeli kot zlonameren. Vseeno smo jo prosili za dodatna pojasnila, saj se je več uporabnikov spraševalo, ali gre dejansko za opravičilo. Škrinjarjeva je v odgovoru ponovila, da misel ni bila zlonamerna. "Upam, da bo vsak dobil najboljšo zdravstveno oskrbo, torej da bo tudi dovolj ventilatorjev, če bo veliko ljudi zbolelo, da bo ventilator dobil vsak. Delta varianta je bistveno bolj nalezljiva, zbolevajo tudi mladi, in sicer tudi s težkim potekom," je poudarila poslanka. "Sin moje prijateljice, 35-letnik, je trpel šest tednov. Imel je sicer najboljšo oskrbo. Če pa se bo premalo ljudi cepilo, hkrati pa ne bo nekaterih omejevalnih ukrepov, mislim, da je pred nami težko obdobje." Ob tem je izrazila upanje, da bo zdravstveni sistem zmogel pritisk četrtega vala. Poslanka je še enkrat zatrdila, da je bila njena misel napačno interpretirana. "Morala bi bolje pojasniti, in zato to obžalujem."