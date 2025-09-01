Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

'Moje ime je Anže, star sem 34 let in že osem let živim kot brezdomec'

Ljubljana, 01. 09. 2025 19.18 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Nuša Dekleva
Komentarji
49

Dom je več kot streha nad glavo – je toplina, varnost in občutek pripadnosti. Žal pa tega nimajo vsi. Podatki kažejo, da se je število brezdomnih ljudi v državah Evropske unije od leta 2009 do 2023 kar podvojilo. Tudi v Sloveniji dnevni centri opažajo porast brezdomstva. V Ljubljani so pred kratkim izvedli evropsko raziskavo, v katero je bilo vključenih 426 brezdomcev. Kaj so najpogostejši razlogi, da človek pristane na cesti in zakaj je vse več oblik prikritega brezdomstva?

Več videovsebin
  • Iz SVETA: Brezdomec Anže
    05:34
    Iz SVETA: Brezdomec Anže
  • Iz SVETA: Brezdomstvo
    03:28
    Iz SVETA: Brezdomstvo

Na dan snemanja se z Anžetom dobiva v Plečnikovem podhodu, pri Vincencijevi zvezi dobrote. Na prvi pogled nekoliko zadržan mlad moški me vljudno pozdravi in močno stisne roko. Začneva se pogovarjati, jaz pa se sprašujem, kot verjetno marsikdo ob srečanju z brezdomcem: kako je pristal na cesti?

"Sem normalno odraščal. Dokončal sem srednjo šolo, skoraj dokončal tudi višjo. Potem po končanem šolanju sem začel delati in takrat so se potem začele težave in sem nekako pristal v dveh mesecih iz vsega, kar ima lahko človek, na nič," pripoveduje. 

Zaradi odvisnosti je izgubil vse. Zgodba, ki je na ljubljanskih ulicah slišana pogosto. A nikakor ni edina, pravi Janja Završnik z Vincencijeve zveze dobrote. "Ne prihajajo več ljudje samo zato, ker so izgubili službo ali stanovanje. Ampak so te njihove stiske zelo dolgotrajne. Nimajo urejenih socialnih statusov, imajo dolgotrajne težave z zdravjem, najrazličnejše oblike odvisnoti ... Predvsem pa nimajo nikogar, ki bi zanje skrbel, ki bi mu bilo mar zanje oziroma ki bi enostavno takim ljudem bil blizu."

In takšnih ljudi je po opažanjih dnevnih centrov iz leta v leto več. "Mi zadnje čase podiramo rekorde, z katerimi se ni za hvalit. Namreč v naš dnevni center prihaja od 150 do 200 ljudi dnevno, zadnje čase se vrtimo bolj okoli 200 kot okoli 150," pove predsednica društva Kralji ulice Hana Košan. "Mislim, da je ta podatek kar zgovoren, da dnevno išče pomoč 200 ljudi. Te številke so zelo visoke in so se v zadnjih petih letih podvojile," doda.

Kar po podatkih letos izvedene evropske raziskave ni niti polovica vseh brezdomnih ljudi v Ljubljani. "V evropski raziskavi smo uspeli vključiti 426 oseb. Torej te osebe, ki so v tej raziskavi, so tiste, ki ali spijo na ulici ali so v nekih nekonvencionalnih prebivališčih ali pa so v zavetiščih," pojasni Košanova. 

Od tega je 70 odstotkov moških in 30 odstotkov žensk, ki so v polovici primerov stari med 30 in 49 let. 15 odstotkov pa jih je mlajših od 30 let.

"Veča se število mladih, zelo so že mladi. Tudi po 18, 20 let pa so že brezdomci. Včasih celo odvisniki. Več opažam, da je žensk oziroma tudi punc na cesti. Seveda pa število brezomcev raste," opaža tudi Anže. 

Razlogi so različni: v največ primerih gre za družinske težave, sledijo finančni razlogi, nasilje v družini, zdravstvene težave ter prenehanje najemnega razmerja. "Ljudje niso brezomni samo zaradi nekih osebnih okoliščin ali pa nekih akutnih, psihičnih stanj. Ampak zaradi tega, ker so mogoče izgubili slubo, v času covida smo imeli več primerov. Saj veste, kakšna je bila situacija v gostinstvu, turizmu ... So izgubili službo in niso mogli plačevati najemnine in so izgubili stteho nad glavo," pove Hana Košan. "Tudi k nam se vedno več oseb, ki živijo običajno življenje obrača in pove izgubil sem stanovanje, imam nizke dohodke, nizko plačo, stanovanje pa presega vse mojo dohodke, ki jih imam, kaj šele za življenje," doda. 

Posledično se pojavlja vedno večje število oblik brezdomstva. Od tistih, ki smo jih navajeni in so nam na očeh do skritih oblik, ki pa jih je vedno več. 

"Kar si ljudje najhitreje predstavljamo je, da so to ljudje, ki se zadržujejo v parkih, v podhodih, ki spijo na klopcah. Tudi teh ljudi je precej v Ljubljani. Potem so ljudje v zavetiščih, bivalnih enotah, različnih nastanitvah," našteva Janja Završnik. 

Kaj pa skrite oblike? "So lahko ljudje, ki imajo stanovanje ali pa sovojo sobo ampak ne morejo reševati svojih problemov. Bodisi se znajdejo v dolgovih, bodisi ne skrbijo za svoje zdravje in tudi taki ljudje prihajajo sem po pomoč, ker jo rabijo," odgovori Završnikova. V skrite oblike brezdomstva spadajo tudi ljudje, k spijo pri prijateljih ali pa v stanovanjih, ki niso primerna za bivanje. A te stvari ostajajo skrite, tako zaradi sramu kot tudi odnosa družbe do takih ljudi.

"Ljudje so pripravljeni pomagati. In pomagajo. Ampak se pa dogaja tudi, da eden od nas naredi nekaj narobe in se potem dostikrat dogaja, da smo potem vsi isti. Meni velikokrat rečejo, joj, lej ga tega, pa kako si ti brezdomec, pa saj si prijazen pa ne izgledaš pokvarjen. Nekateri ljudje pa ne delajo teh razlik in vidijo vsakega posameznika, kakršen je," pa pravi Anže. 

Ko gre po svoji poti, razmišljam o njegovih besedah – nekateri ne delajo razlik. In morda je prav to največ, kar lahko naredimo – vidimo človeka pred seboj, ne predsodkov. Med nami in klopjo v parku je včasih lahko le en napačen mesec.

nrezdomec brezdomstvo
Naslednji članek

Za šolarje prve počitnice že konec oktobra, ob koncu leta prosti kar 11 dni

KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
01. 09. 2025 20.03
V zadnjem desetletju, je glavni razlog podobnih zgodb permisivna vzgoja. Vemo starejši, kako je če nimaš in se mukoma prebijaš skozi življenje. Pa nihče ni zabluzil ,tako kot današnji. In predvsem, pa nismo imeli potuhe, tako kot danes.
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
01. 09. 2025 20.01
+2
Lažete leta 2011 je bilo 525 brezdomcev v Ljubljani!Problematika je ista, celo zmanjšalo se je število kar ni Janeza na ablasti!
ODGOVORI
2 0
patogen
01. 09. 2025 19.59
+2
Če se proglasiš za brezdomca, imaš največ ugodnosti. Nimaš stalnega naslova, nimaš TRR, dobivaš hrano in doklade od države. Lahko narediš karkoli, nič ti ne more FURS saj se nima na kaj obesiti. Po temle članku, bo pa dobil še socialno stanovanje, na katerega bi človek brez specifične končnice priimka čakal 30 let.
ODGOVORI
3 1
visoki
01. 09. 2025 19.59
+2
jaz vsakega vprašam zakaj ne gre delati in potem 100 razlogov
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
01. 09. 2025 19.58
+1
Je pa res da obstajajo tudi taki ki so brezdomci izključno zaradi lastne neodgovornosti. Imamo različne primerke
ODGOVORI
1 0
Luka40
01. 09. 2025 19.58
+1
Kar je napisano je res "Dom je več kot streha nad glavo – je toplina, varnost in občutek pripadnosti. Žal pa tega nimajo vsi" Je pa tudi DEJSTVO, da tisti ki to imamo se presneto vsak da borimo za to (zgodaj vstajamo, delamo ponoči, nekateri cel dan, garamo, imamo kup skrbi, plačujemo položnice, nekateri prenašamo zadrte šefe, poniževanja, odrekanja časa z otroki itn.. ) Ali lahko to brezdomec reče?
ODGOVORI
2 1
kakorkoliže
01. 09. 2025 19.56
+3
Ob trenutnih cenah nepremičnin bo brezdomstvo vse bolj pogosto.
ODGOVORI
3 0
PoldeVeliki
01. 09. 2025 19.53
+7
Golobova vlada za ileglane migrante njihovo namestitev, oblačila, hrano, zdravnika, prevoz iz meje v azilni dom letno skozi okno stran vrže 60 000 000 eur davkoplačevalskega denarja.
ODGOVORI
10 3
tron3
01. 09. 2025 19.51
+9
2 milijona Slovenk in Slovencev je samo in takšni socialni problemi, da lagodno in brezskrbno živi med 70 in 80 tisoč, ki sami sploh ne vedo od kod jim toliko denarja, saj res javni dolg je okrog 110 milijard, jasno skriti javni dolg!!!! Takšnih problemov v tej državi sploh ne bi smeli imeti ker nas je samo 2 milijona!!!!
ODGOVORI
11 2
Misika1967
01. 09. 2025 20.01
+1
Se popolna strinjam.
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
01. 09. 2025 19.51
+3
In potem želijo se bolj dostopno dovoljeno kanabis ,da bo se več tega....
ODGOVORI
7 4
Blue Dream
01. 09. 2025 19.55
+2
Kje pa si tu našel povezavo?Ali ne vidiš da so klošarji kvečemu alkoholiki. Poznam veliko zaposlenih z veliko let delovne dobe ki kadijo redno
ODGOVORI
2 0
Po možganski kapi
01. 09. 2025 19.50
-3
V drugem mandatu Robija in gospoda Maljevca brezdomcev več ne bo ,ker bo gospod Maljevc zgradil 20 tisoč novih stanovanj.
ODGOVORI
3 6
visoki
01. 09. 2025 19.55
+2
ne ti boš
ODGOVORI
2 0
Teofil
01. 09. 2025 19.46
+4
Delo osvobaja
ODGOVORI
5 1
Blue Dream
01. 09. 2025 19.54
+1
to je pisalo na vhodu taborišča Buschwitz brainiac. Razmisli če to res misliš preden bo prepozno
ODGOVORI
3 2
Blue Dream
01. 09. 2025 20.04
Jaz menim da mora biti delo samo orodje in da v delu ne smeš iskati samorealizacije. Moraš delati samo da živiš in ne žieti za delo
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
01. 09. 2025 19.46
+7
V Jugoslaviji tega ni bilo. Sploh da bi videl tako mladega človeka brezdomca. Takrat so bili klošarji samo tisti boemi ki so želeli biti svobodnjaki. Danes pa marsikoga okoliščine prisilijo v brezdomstvo. Tu je glavna razlika
ODGOVORI
8 1
BitterTruth
01. 09. 2025 19.44
+9
Ko so vmes droge izgubim empatijo... droge so izbira... nihce jih ne prisili, vsak lahko rece ne... zal mi je ampak tako je... ljudje garajo za minimalca, drzava pa financira migrante, kriminalce in narkomane... bruh
ODGOVORI
11 2
flexilbe principles
01. 09. 2025 19.43
+1
Pri 4,6% brezposelnosti nikomur ni treba biti brezdomec. V Sloveniji absolutno ne.
ODGOVORI
6 5
brezveze13
01. 09. 2025 19.42
-1
povišat socialca da bo dovolj za fite
ODGOVORI
3 4
orehek
01. 09. 2025 19.42
+6
tistih ki so izgubili službo in se samo zaradi tega znašli na cesti dvomim da je veliko, jih preštejemo na prste ene roke, večina je odvisnikov od drog in alkoholikov....
ODGOVORI
10 4
mm n
01. 09. 2025 19.40
+7
Tudi jaz sem odrascal sam, fotra vzela megla, mama rintala za poloznice in neko hrano, v trnovski soli itak niso v tistih casih..casi v 70,80 leta... imeli posluha za taksne tezave, v tistih casih so nas prfoksi ..eni..zmerjali da smo pankrti. Ker nama in aty nista porocena..tudi drzava ne, kot danes ki imajo vse na pladnju, samo voli nas revse, pa nismo zabredli v droge , alkohol, itf... tole dnes pa 🫣 menim da samo slabo vzgojeni starsi ne morejo vzgajat otrok...
ODGOVORI
11 4
Senzor
01. 09. 2025 19.38
+11
Namesto, da sprejemajo tujce migrante, skrbijo za azilante, naj pomagajo odpravljati domače brezdomstvo in okrepijo boj proti drogam.
ODGOVORI
15 4
flexilbe principles
01. 09. 2025 19.46
+2
Migranti prihajajo sem delat, "brezdomci" pa so prostovoljni socialni paraziti. Pri 4,6% brezposelnosti nikomur ni treba biti brezdomec. Samo delat je treba.
ODGOVORI
4 2
Jernej Sekirnik
01. 09. 2025 19.36
+4
Tako slabo kot je sedaj, še ni bilo... In se še slabša.
ODGOVORI
8 4
Čombe
01. 09. 2025 19.40
+0
med prvo in drugo vojno je bilo boljše? tako dobro kot je sedaj še ni bilo
ODGOVORI
4 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1194