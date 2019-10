Moje sonce si, ki prežene oblake!

Slavne pevke Tinkara, Ana in Alenka, so z vrnitvijo na glasbeno sceno razveselile številne oboževalce in sprožile pravi val nostalgije. Pred prvim nastopom so si rekle Punce, gremo me po svoje, in se zapeljale v Terme Dolenjske Toplice. V umetniškem hotelu Balnea so si privoščile sproščen in krepčilen oddih, ter dobile marsikatero idejo za ustvarjanje.

Bepop ladies, Tinkara, Ana in Alenka, so šle na vikend po svoje, v Dolenjske Toplice. Foto: Terme Krka

Spoznale so se na Popstars, legendarnem šovu na Kanalu A. Sedemnajst let je že od takrat. »Bilo je zelo intenzivno obdobje – v treh mesecih smo se iz anonimnih mladostnikov spremenili v vsakomur poznane zvezde, praktično vsak dan smo delali, čeprav je bila Tinkara že v službi, jaz in Simon sva bila na faksu, Nejc je bil še mladoleten, Alenka pa tik pred maturo,« našteva Ana. Punce, gremo me po svoje

V hotelu Balnea so si odpočile in našle navdih za nove podvige. Foto: Terme Krka





Celo čez psihološke teste so morali iti Izbrani so bile med tridesetih najboljših. »Za teden dni so nas peljali na Otočec. V hotelu Šport je nastala zmagovalna peterica. Preizkušali so različne kombinacije, barve glasu, celo skozi psihološke teste smo morali iti.« se spominja Ana, »Ko so mene poskusno zamenjali z drugim dekletom, se je energija čisto spremenila. Neverjetno.«

V petek, 20. septembra, je bila že 17. obletnica tragične smrti Nejca Erazma, komaj 17-letnega, nikoli pozabljenega petega člana skupine Bepop.

Zmagovalno peterico so takrat sestavljali 22-letna Tinkara Zorec iz Celja, danes poročena Fortuna, 20-letna Ana Praznik iz Zagorja ob Savi, 19-letna Alenka Husič iz Ormoža, dekletom pa sta se pridružila še 23-letni Simon Meglič iz Tržiča in 17-letni Nejc Erazem iz Zapuž pri Mirni na Dolenjskem. Po sedemnajstih letih še vedno zelo pogrešajo Nejca …



Njihova prva pesem je bila Moje sonce, ki je vse do današnjih dni ostala hit. »Glasbo zanjo je napisal Zvone Tomac iz skupine Kingston, besedilo pa Primož Pogelšek, bivši basist iz skupine Nude,« razloži Tinkara in nadaljuje: »Jeseni smo izdali drugi singel z naslovom Odpelji me, no, pet dni kasneje pa se je zgodilo … naš Nejc …« Tišina. Tinkara: »V petek, 20. septembra, je bila 17. obletnica Nejčeve tragične smrti. Tudi, takrat, ko se je ponesrečil, je bil petek. Ana nadaljuje: »Par dni prej si je kupil motor. S prvim denarjem, ki smo ga dobili od organizatorjev.« Tisti dan bi morali nastopiti na neki prireditvi kot presenečenje … Nejc me je poklical in rekel ’Tinči, še en krog se peljem z motorjem, potem se pa vidimo’, pa se žal nismo več videli … Poklical nas je nek gospod, še danes ne vemo kdo, in rekel, da je imel nesrečo in da je pri zdravniku. Čez pol ure je sporočil, da je Nejc umrl. To je bil za nas tak šok, da sprva sploh nismo dojeli. Spomnim se, da smo se pred odhodom na nastop zbrali pri Ani doma, njena mama nam je dala pomirjevala. Še danes ne moremo dojeti, da se je to zgodilo. Tako zelo smo bili povezani.«



Nejčeva tragedija je Bepopovce ohromila. A so kasneje prav v spomin nanj spet zagrizli v delo. Tinkara: »Čutili smo, da bi Nejc želel, da nadaljujemo. Nismo hoteli nikogar drugega, bil je nenadomestljiv. Štirje smo nastopali še tri leta.« Izdali so štiri albume, vključno z božičnim. V diskografiji imajo 39 pesmi. »Menda je naš album še vedno najbolje prodajan, če gledamo obdobje samostojne Slovenije,« pravi Tinkara. Zanimivo Po koncu glasbene kariere so si ustvarili družine in vsak svojo kariero. »Vsi imamo sama dekleta. Tinkara ima Tajo, Vito in Floro, Ana ima Otjo, jaz dve, Alino in Ano, pa tudi Simon ima dve hčerki. Skupaj imajo kar osem punc,« pravi Alenka.

Še vedno so dobre prijateljice. Tudi če življenje poskrbi za slabe trenutke, skupaj preženejo oblake. »Ne dovolimo si turobnih misli,« pravijo. Foto: Terme Krka

Življenje je lepo v hotelu Balnea



Najmlajše hčerke so že toliko zrasle, da mamice spet lahko kam gredo. »Rekle smo si 'Punce, gremo me po svoje', in šle. V hotel Balnea. Smo namreč dobre prijateljice in se rade družimo,« pravijo. Največ jim je pomenilo, da so nekaj dni dale možgane na off, izklopile telefone in se do sitega naklepetale. Uživale so v bazenih in na negah. Alenka doda: » … tudi v odlični kulinariki, po celo uro smo bile na večerji, ker je bilo toliko dobrega. Kalorije smo pa kurile v savnah.« Tinkara je najbolj uživala v poživljajoči masaži Življenje je lepo in čutni energiji dotika. Komaj čakajo, da ponovijo vikend po svoje. V načrtu ga imajo že novembra, ko se spet vrnejo v Dolenjske Toplice.

Punce, gremo me po svoje, navkljub vrtincu obveznosti, ker je prijateljstvo dragoceno! Foto: Terme Krka