Nova spletna stran skrbi za okolju bolj prijazno 'listanje' po katalogih

Ste kdaj pomislili, koliko papirja in stroškov nastane s tem, ko nam poštar skoraj vsak dan v nabiralnik vrže kakšen katalog? Ti nam sicer pridejo prav, da se seznanimo z novostmi, ugodnostmi in akcijami, ki jih ponujajo trgovci. Vendar pa se nam nato ti katalogi pogosto nabirajo po stanovanju. Ali pa jih zavržemo še isti dan, potem pa se čez nekaj dni ne moremo spomniti, kje smo že videli, da bo neka stvar, ki jo nujno potrebujemo, na voljo po znižani ceni. Seveda lahko gremo na splet in preklikamo strani vseh večjih trgovcev, da najdemo omenjeno akcijo, vendar nam lahko to vzame kar nekaj časa.

Po novem je brskanje po katalogih precej enostavnejše. Nova spletna stran Mojikatalogi.si namreč na enem mestu ponuja hiter in pregleden dostop do digitalnih katalogov različnih ponudnikov.

"Osnovna ideja projekta Mojikatalogi.si je ustvariti sinergijo med našimi partnerji in potrošniki, ki vsak dan spremljajo novice in koristne informacije prek naših platform. Ponudniki bodo s svojimi blagovnimi znamkami prav tukaj našli zaupanja vrednega partnerja za doseg ciljnih javnosti, potrošniki pa rešitev, ki jim bo omogočala hiter in pregleden dostop do želenih informacij ter s tem prihranek pri času in denarju. Dodatno pa z digitalnim pristopom skrbimo tudi za varovanje našega okolja," je pojasnila Anja Rus, vodja internetnega trženje na ProPlus.