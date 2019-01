'Mojo ženo so tri dni zadrževali na policiji, da bi me prepričala, da priznam'

Pravi, da je bil v Rusiji uspešen poslovnež, del njegovega premoženja pa da so si želeli prilastiti lokalni politiki. Ker se je temu uprl, so sledile ovadbe, tudi mučenje, da bi priznal zločine ali predal nepremičnine. Leta 2013 je bil oproščen vseh dejanj, dve leti pozneje pa so primer razveljavili in obtožbam dodali še nove. Maiorov se je medtem že preselil na Poljsko, pred letom in pol pa so ga na podlagi mednarodne tiralice prijeli slovenski policisti. Upa, da ga Slovenci ne bodo izročili v državo, ki je bila v preteklih letih v stotinah primerov obsojena zaradi kršitev človekovih pravic, več kot 200 teh obsodb pa se je nanašalo na prepoved mučenja in nečloveškega ter ponižujočega ravnanja.