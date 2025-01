Mojster maket: Ko je umrl Prešeren, v Kranju ni bilo snega

S sodelavci je načrtoval, izdelal in postavil 18 maket, ki prikazujejo zgodovino Slovenije od prazgodovine do danes. Kot je Igor Grabnar povedal za rubriko Vaš svet, je v vsaki maketi delček njega: "Prav vsaki sem se posvetil maksimalno. Eno maketo sem gradil od štirih mesecev pa do enega leta – odvisno, kako velika je in kaj predstavlja." Ker je treba graditi po vrsti in se faz ne da preskakovati, je ves čas izdeloval več maket hkrati – medtem ko se je ena sušila, je delal na drugi.

Še sam kar težko verjame, da je zdaj pri koncu in da bo lahko izdelek pokazal javnosti. "Vse se je začelo, ko sem bil star devet ali deset let, takrat sem dobil najboljše darilo na svetu – svoj prvi modelček vlaka. Od takrat so me zanimali vlaki, dolgo časa sem se ukvarjal z modelno železnico. Jo sestavljal, razstavljal znova in znova. Mene so makete prevzele kot otroka, to je bila zame najljubša igrača. Me je pa vedno zanimala tudi zgodovina," pripoveduje o svojem otroštvu v 80. letih prejšnjega stoletja.

Minevala so leta in golo maketarstvo ga je začelo dolgočasiti. Ne glede na to, kako dobro je bila zasnovana in kako dovršeno sestavljena, vsaki maketi je manjkalo bistvo– zgodba. In kje je boljša zakladnica zgodb, je hitro ugotovil Grabnar, kot v njegovi strasti iz mladosti – zgodovini. "Ni težko narediti makete, če je ne delaš po zgodovinskem dogodku. Težava je, ko želiš z njo poustvariti nekaj, kar se je v resnici zgodilo. To nujno pomeni pregledovanje arhivov, branje knjig, posvetovanje s strokovnjaki. In tukaj so praktično vse makete potrdili strokovnjaki s Slovenske akademije znanosti in umetnosti," je ponosen Grabnar.