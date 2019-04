Dvojno presenečenje z Energijo plus. Z Mojstrom za dva bomo srečnemu izžrebancu podarili novo plinsko peč. Vsi novi kupci, ki boste v času trajanja akcije sklenili pogodbo o dobavi elektrike in/ali zemeljskega plina pri Energiji plus, boste le-to 2 MESECA plačevali POL CENEJE, ob tem pa prejeli še DARILO.

MOJSTER ZA DVA ‒ V VARNIH ROKAH STA PLIN IN ELEKTRIKA

Letošnjo pomlad smo pri Energiji plus začeli z novimi okrepitvami. V svoje vrste smo povabili "Mojstra za dva", ki popolnoma obvlada tako elektriko kot zemeljski plin ter vam pomaga izbrati paket oskrbe z energijo, ki popolnoma ustreza vašim potrebam in željam. Preverite ponudbo naših paketov in poskrbite za energetsko učinkovitost v vašem domu ‒ paketi Energije plus.

MOJSTER ZA DVA VAM PODARI PLINSKO PEČ ‒ PRIJAVITE SE!

Z malo sreče bo Mojster za dva prav vas opremil z novo plinsko pečjo in poskrbel za

prihranek pri porabi elektrike in/ali zemeljskega plina.

“Sem mojster za dva in še več,

da res vas bo grelo,

sem zrihtal še peč.”

Vsi, ki bi si želeli, da vaš dom ogreje nova plinska peč, se prijavite tukaj. Z malo sreče bo Mojster za dva v vaš dom pripeljal pravo energijo. Srečnemu iz žrebancu bo podaril Viessmann Vitodens 100- W. Nagradna igra traja do 12. maja 2019. Več o nagradni igri si lahko preberete tukaj.