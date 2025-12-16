Mojstri zasedeni tudi za leto vnaprej, nekateri to izkoriščajo

Vam je počila kopalniška cev in nikakor niste našli vodovodarja, ki bi imel čas še isti dan? Ali pa ste iskali keramičarja ali elektroinštalaterja in pristali na dolgi čakalni listi? Niste edini. Ne le da so čakalne vrste daljše, tudi cene izvajalcev so vse višje. "Vemo, da kadra ni, čakalne vrste so daljše. In ker so čakalne vrste za neko storitev daljše, to pomeni, da se cene dvigujejo. Večje kot je povpraševanje, višja je cena," je povedal Zoran Simčič, predsednik sekcije gradbincev pri OZS. Analiza, ki so jo izvedli na portalu Mojmojster, potrjuje, da so mojstri v zadnjem letu cene v povprečju dvignili za kar 12 odstotkov, kar je trikrat več od letne inflacije. Najmanj, za devet odstotkov, so cene dvignili slikopleskarji, kjer večja konkurenca omejuje rast cen, medtem ko so najbolj dvignili cene elektroinštalaterji in zidarji zaradi visokih stroškov materialov in pomanjkanja delovne sile. "Vzrok je zagotovo obremenitev s strani države. Vemo, da je gospodarstvo zadnje čase vse bolj obremenjeno, vsak mesec dobiš novo obremenitev in posledica tega je dvig cen na trgu," razlaga Simčič.

Šole so polne, a kader se porazgubi

Čeprav je povpraševanje po gradbenih poklicih veliko in so razpisane številne štipendije za dijake teh smeri, poklicne šole pa so polne, se kader preprosto porazgubi. "Pomanjkanje kadra je vsako leto večje. Mislim, da je glavni vzrok, da vsi skupaj premalo vlagamo v kader, ki prihaja iz poklicnega izobraževanja," meni Simčič. "Mislim, da je to tudi posledica tega, da bodoči dijaki ne poznajo vseh poklicev in da bi morali na nižjih ravneh veliko bolj okrepiti poklicno orientacijo. Treba je predstaviti poklice," pa pravi Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana. Veliko se jih namreč za poklicno smer odloča na podlagi Informative, zgolj dvodnevnega dogodka predstavitve šolskih programov. "Trenutno imajo dijaki večje težave, da se vpišejo na želeno šolo, kot pa da ne bi bili mi polni," pravi Počkarjeva. "Trenutno je v Sloveniji veliko zanimanja za šole, ki ponujajo nižjepoklicno in srednjepoklicno izobraževanje, torej govorimo o dvo- in triletnih izobraževalnih programih, pa tudi za vse šole, ki imajo srednje strokovno izobraževanje," je pojasnila Počkarjeva. Eden od razlogov za vedno večji vpis v programe poklicnega izobraževanja je tudi enostavno prehajanje med različnimi programi znotraj slovenskega šolskega sistema. "V Šolskem centru Ljubljana nimamo niti enega praznega stola, imamo skoraj 30 dijakov v vsakem razredu, strojni tehnik ima že leta in leta pet oddelkov, potem lesarski tehnik, mizar – mizar je poklic, za katerega imamo letos tri oddelke," našteva Počkarjeva. Dodaja pa, da gre hkrati za posledico velike generacije, zato je pričakovati, da bodo številke počasi spet upadale. Da so programi dobro zasedeni, potrjujejo tudi na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani. Če se je v šolskem letu 2022/2023 na razpisanih 26 mest za program tesarja prijavilo le 14 bodočih dijakov, so v letošnjem letu zapolnili vsa mesta. Podobno je tudi s programom zidarja in kamnoseka, največ zanimanja pa je že vsa leta za program pečar – polagalec keramičnih oblog, kjer je v zadnjih dveh šolskih letih tudi omejitev vpisa.

Nekateri poberejo predujem, del pa ne opravijo