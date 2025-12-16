Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Mojstri zasedeni tudi za leto vnaprej, nekateri to izkoriščajo

Ljubljana, 16. 12. 2025 19.10 pred 41 minutami 4 min branja 4

Avtor:
Lara Bogataj
Gradbena dela

Dolge čakalne vrste, vse višje cene in težave pri izvedbi del. Pomanjkanje gradbincev in drugih mojstrov v Sloveniji je iz leta v leto večje. Učilnice v srednjih poklicnih šolah so hkrati zasedene do zadnjega stola, zanimanje mladih za te poklice pa raste. Zakaj torej kljub temu mojstrov kronično primanjkuje in kako nekateri izvajalci izkoriščajo praznino na trgu?

Vam je počila kopalniška cev in nikakor niste našli vodovodarja, ki bi imel čas še isti dan? Ali pa ste iskali keramičarja ali elektroinštalaterja in pristali na dolgi čakalni listi? Niste edini. Ne le da so čakalne vrste daljše, tudi cene izvajalcev so vse višje.

"Vemo, da kadra ni, čakalne vrste so daljše. In ker so čakalne vrste za neko storitev daljše, to pomeni, da se cene dvigujejo. Večje kot je povpraševanje, višja je cena," je povedal Zoran Simčič, predsednik sekcije gradbincev pri OZS.

Analiza, ki so jo izvedli na portalu Mojmojster, potrjuje, da so mojstri v zadnjem letu cene v povprečju dvignili za kar 12 odstotkov, kar je trikrat več od letne inflacije.

Najmanj, za devet odstotkov, so cene dvignili slikopleskarji, kjer večja konkurenca omejuje rast cen, medtem ko so najbolj dvignili cene elektroinštalaterji in zidarji zaradi visokih stroškov materialov in pomanjkanja delovne sile.

"Vzrok je zagotovo obremenitev s strani države. Vemo, da je gospodarstvo zadnje čase vse bolj obremenjeno, vsak mesec dobiš novo obremenitev in posledica tega je dvig cen na trgu," razlaga Simčič.

Šole so polne, a kader se porazgubi

Čeprav je povpraševanje po gradbenih poklicih veliko in so razpisane številne štipendije za dijake teh smeri, poklicne šole pa so polne, se kader preprosto porazgubi.

"Pomanjkanje kadra je vsako leto večje. Mislim, da je glavni vzrok, da vsi skupaj premalo vlagamo v kader, ki prihaja iz poklicnega izobraževanja," meni Simčič.

"Mislim, da je to tudi posledica tega, da bodoči dijaki ne poznajo vseh poklicev in da bi morali na nižjih ravneh veliko bolj okrepiti poklicno orientacijo. Treba je predstaviti poklice," pa pravi Nives Počkar, direktorica Šolskega centra Ljubljana.

Veliko se jih namreč za poklicno smer odloča na podlagi Informative, zgolj dvodnevnega dogodka predstavitve šolskih programov.

"Trenutno imajo dijaki večje težave, da se vpišejo na želeno šolo, kot pa da ne bi bili mi polni," pravi Počkarjeva.

"Trenutno je v Sloveniji veliko zanimanja za šole, ki ponujajo nižjepoklicno in srednjepoklicno izobraževanje, torej govorimo o dvo- in triletnih izobraževalnih programih, pa tudi za vse šole, ki imajo srednje strokovno izobraževanje," je pojasnila Počkarjeva.

Eden od razlogov za vedno večji vpis v programe poklicnega izobraževanja je tudi enostavno prehajanje med različnimi programi znotraj slovenskega šolskega sistema.

"V Šolskem centru Ljubljana nimamo niti enega praznega stola, imamo skoraj 30 dijakov v vsakem razredu, strojni tehnik ima že leta in leta pet oddelkov, potem lesarski tehnik, mizar – mizar je poklic, za katerega imamo letos tri oddelke," našteva Počkarjeva.

Dodaja pa, da gre hkrati za posledico velike generacije, zato je pričakovati, da bodo številke počasi spet upadale. Da so programi dobro zasedeni, potrjujejo tudi na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani.

Če se je v šolskem letu 2022/2023 na razpisanih 26 mest za program tesarja prijavilo le 14 bodočih dijakov, so v letošnjem letu zapolnili vsa mesta. Podobno je tudi s programom zidarja in kamnoseka, največ zanimanja pa je že vsa leta za program pečar – polagalec keramičnih oblog, kjer je v zadnjih dveh šolskih letih tudi omejitev vpisa.

Nekateri poberejo predujem, del pa ne opravijo

Kljub temu pa na trgu primanjkuje mojstrov praktično na vseh področjih. Ljudje več mesecev čakajo izvajalce, ti so zasedeni za leto vnaprej. Hkrati je tudi vse več težav pri izvedbi del.

"V zadnjem obdobju se soočamo s kompleksnejšim primerom s področja sončnih elektrarn na strehah fizičnih in različnih pravnih oseb," pove mag. Maja Koršič Potočnik iz Odvetniške družbe Potočnik in partnerke.

Lastnik podjetja od naročnikov pobere predujem, tudi več kot 15 tisoč evrov, storitev pa nikoli ni opravljena.

"V različnih fazah se ta storitev prekine, vsem primerom pa je skupno, da ne pride do priklopa sončne elektrarne, zato je celotna investicija stranke praktično izgubljena," pravi Koršič Potočnikova.

Podjetje nato izprazni in ustanovi nov gospodarski subjekt s skoraj enakim imenom in drugo končnico.

"In ko je nek d. o. o. prazen, ko v bistvu ni več ničesar za vzeti, se to družbo preprosto pošlje v stečaj. Vsi upniki, ki so imeli s to družbo podpisane pogodbe in so ji dali predujme, se po domače povedano lahko obrišejo pod nosom," razlaga Koršič Potočnikova.

Pomembno je, da ne verjamemo na besedo in se zavarujemo s pogodbo, v kateri je jasno zapisan naš dogovor z obrtnikom. "Torej, minimalno do kdaj bo storitev opravljena, po kakšni ceni bo opravljena in tudi obseg storitve, ki jo za to ceno obrtnik ponuja."

Pogodba pa ne ščiti le naročnika, temveč v enaki meri tudi izvajalca.

"Seveda se prav tako dogaja, da naročnik vidi priložnost za prihranek. Običajno se začne s sklicevanjem na različne napake, samoiniciativno določi manjvrednost del, samoiniciativno zadrži plačilo," zaključuje Koršič Potočnikova.

Tudi zaradi takih primerov pomanjkanje dobrega kadra ni nenavadno.

"Poklic gradbenika ali gradbinca je težak, pogoji dela so izredno zahtevni, zato se mladi danes odločajo za boljše poklice, kjer so pogoji boljši," pravi Simčič.

Dokler se razkorak med potrebami trga, pogoji dela in zanimanjem mladih ne bo zmanjšal ter dokler ti poklici v družbi ne bodo dovolj cenjeni, bodo rasle tako cene kot čakalne dobe.

poklicno izobraževanje čakalne dobe obrtniki

Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Blagovica in Trojane proti Celju

Cene računalnikov in mobilnih telefonov v nebo? 'Spomin dražji do 400 odstotkov'

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dobruška vas -Đžema
16. 12. 2025 19.51
Mi v Dobruški vasi sami naredimo imamo pa železa in bakra na pretek.
Odgovori
0 0
Vakalunga
16. 12. 2025 19.51
So tako postali kot ŠOLNIKI ki so 200 dni na riti doma ali javna uprava ki ne dela drugega kot praska po jajcih..
Odgovori
0 0
Sirhakel7
16. 12. 2025 19.49
In kaj tukaj ni jasno ? Večja obremenitev plače s strani države pomeni dvig urne postavke obrtnika.. Če k temu dodamo še to, da je politika v zadnjih 30 letih poklicno izobraževanje domala izkoreninila smo pa danes kjer smo...
Odgovori
+1
1 0
niktalop
16. 12. 2025 19.18
Naredi sam, pa bo problem rešen.
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
Sin Anđe Marić v zaporu: alkoholik od 12. leta
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Sončna elektrarna na jezeru: rešitev za prihodnost ali novo tveganje za Šaleško dolino?
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
Slovo igralke, ki je osvojila srca gledalcev po vsem svetu
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419