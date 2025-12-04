Svetli način
Slovenija

Ustvarjalnost brez meja: kiparjenje s tortami

Ljubljana, 04. 12. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 20 minutami

Denis Malačič
December je mesec sladkih dobrot – pečemo piškote, potice, torte. In kje se končajo meje ustvarjalnosti? Pri nekaterih jih sploh ni. Slaščičarstvo je umetnost, pravi Eva Klinc, ki ustvarja prav posebne tridimenzionalne torte in prav vse na njih je užitno.

Verjeli ali ne – na posnetkih ni le podoba Gorana Dragića, temveč torta, pravi jedilni kip. Zaradi izjemne količine drobnih detajlov je njeno ustvarjanje zahtevalo več sto ur predanega, natančnega dela.

Da se prikaže, da je lahko slaščičarstvo umetnost. "Tole je 170, 200 ur," pove Eva Klinc, umetnica tort, specializirana za izdelovanje tort v 3D oblikah.

Eva Klinc je ljubezen do peke nosila v sebi že od otroštva, saj je bila ta del njihovega družinskega vsakdana. Selitev v Avstralijo ji je odprla nova obzorja in jo spodbudila k razmisleku, kaj si v resnici želi početi. Hitro je spoznala, da jo bolj kot klasično slaščičarstvo priteguje dekoracija tort – prav tam pa se je srečala tudi z umetnostjo 3D oblikovanja tort.

Po vrnitvi v Slovenijo pred skoraj desetletjem jo je bilo strah, a jo je mož spodbudil, naj sledi isti poti – tudi če tega poklica tukaj uradno še ni bilo. Opravila je nacionalno poklicno kvalifikacijo in sklenila, da bo začela graditi svoj portfelj. Odločila se je ustvarjati posebne, drugačne torte, čeprav kuhinja še sploh ni bila dokončana – brez pulta, z improviziranimi lesenimi deskami, ki ji jih je položil mizar. Ravno on jo je prosil, naj njegovemu sinu za rojstni dan naredi prvo torto.

Jedilni kipi
Jedilni kipi FOTO: Kanal A

"Njegovemu sinu sem naredila en tak zaboj, iz katerega je pogledal dinozaver, malo krempljev, malo obraza. To je bila prva malo bolj 3D-torta. Potem je imela pa moja hčerka rojstni dan, pa je bilo spet treba nekaj narediti. Je bil zmaj, ob katerem so otroci kričali, mi pa nismo vedeli, kje bi jo začeli rezat ..." se spominja.

In to je bil začetek njene poti ustvarjanja drznih, drugačnih tort, raziskovala je meje mogočega in si postavila cilj: postati umetnica tort.

Ob njenih umetninah človek preprosto ostane brez besed. Med drugim je ustvarila Avatarko, Wolverina, Kraškega ovčarja in Daenerys, eno ključnih junakinj serije Igra prestolov. Pri svojem ustvarjanju je spoznala, kako zahtevno je lik iz dvodimenzionalne podobe natančno prenesti v tridimenzionalno obliko, ki mora z vseh zornih kotov delovati prepričljivo.

Pri ustvarjanju se ji je pred nekaj leti pridružil Sandi Planinšek, inštruktor slaščičarstva, ki je iz njenega vajenca postal poslovni partner v prvi akademiji, namenjeni vsem amaterskim in profesionalnim ustvarjalcem sladic.

Več pa v videoprispevku!

