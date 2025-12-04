Ustvarjalnost brez meja: kiparjenje s tortami

Verjeli ali ne – na posnetkih ni le podoba Gorana Dragića, temveč torta, pravi jedilni kip. Zaradi izjemne količine drobnih detajlov je njeno ustvarjanje zahtevalo več sto ur predanega, natančnega dela.

Da se prikaže, da je lahko slaščičarstvo umetnost. "Tole je 170, 200 ur," pove Eva Klinc, umetnica tort, specializirana za izdelovanje tort v 3D oblikah.

Eva Klinc je ljubezen do peke nosila v sebi že od otroštva, saj je bila ta del njihovega družinskega vsakdana. Selitev v Avstralijo ji je odprla nova obzorja in jo spodbudila k razmisleku, kaj si v resnici želi početi. Hitro je spoznala, da jo bolj kot klasično slaščičarstvo priteguje dekoracija tort – prav tam pa se je srečala tudi z umetnostjo 3D oblikovanja tort.

Po vrnitvi v Slovenijo pred skoraj desetletjem jo je bilo strah, a jo je mož spodbudil, naj sledi isti poti – tudi če tega poklica tukaj uradno še ni bilo. Opravila je nacionalno poklicno kvalifikacijo in sklenila, da bo začela graditi svoj portfelj. Odločila se je ustvarjati posebne, drugačne torte, čeprav kuhinja še sploh ni bila dokončana – brez pulta, z improviziranimi lesenimi deskami, ki ji jih je položil mizar. Ravno on jo je prosil, naj njegovemu sinu za rojstni dan naredi prvo torto.