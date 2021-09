Slaščičarko Hiše Franko razglasili za najboljšo na svetu

Prav ona je tista, ki je Slovenijo kot prva postavila na svetovni kulinarični zemljevid, potem ko ji je leta 2017 akademija The World's Best Restaurants podelila naziv uradno najboljše kuharice na svetu. Lani pa je kot prva v regiji prejela dve Michelinovi zvezdici.

The Best Chef predstavlja svet vrhunske kuhinje na digitalni in socialnotržni platformi

Zamisel The Best Chef se je rodila leta 2015. Njen cilj je združiti ljubitelje hrane z vsega sveta in ustvariti skupnost za tiste, ki jim hrana predstavlja strast – prostor, v katerem si je mogoče izmenjevati znanje in izkušnje ter se pogovarjati o svetu vrhunske kulinarike.

Pri glasovanju za najboljše kuharje organizatorji najprej pripravijo seznam 200 nominirancev, med katerimi je sto "novih obrazov" in najboljših sto s preteklega glasovanja. Za nova imena na seznamu glasuje sto anonimnih kulinaričnih poznavalcev (kulinarični novinarji, kritiki, blogerji, fotografi), ki na potovanjih odkrivajo nove talente. Potem pa sto strokovnjakov in vseh 200 kandidatov glasuje za najboljše, pri čemer ne morejo glasovati zase, piše na spletni strani The Best Chef.