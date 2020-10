Mokri soboti bo sledila sončna nedelja, nato nas bodo dosegle nove padavine

Po nekaj dneh sončnega in za oktober precej toplega vremena bo v prihodnjih dneh vreme bolj dinamično. Sobota bo minila v znamenju prehoda fronte s padavinami, katerih težišče bo nad zahodno in južno Slovenijo. Nastalo bo tudi nekaj neviht z nalivi, a količina dežja bo v večjem delu Slovenije kljub temu majhna. Ponoči se bo nad našimi kraji zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka, zato bo nedelja sončna, že v začetku prihodnjega tedna pa nas bodo od zahoda dosegle nove padavine. Ker bomo ostali v jugozahodnem zračnem toku, bo še naprej razmeroma toplo.

Po dolgem obdobju hladnih severnih vetrov se je vremenski vzorec v tem tednu spremenil. Zapihal je precej toplejši jugozahodni veter, zato so se oblaki v preteklih dneh zbirali predvsem v hribih severne Primorske in Notranjske, kjer je občasno padla tudi kakšna kaplja dežja. Zaradi oblakov, ki ga je povzročilo dviganje zraka, temperature tu kljub jugozahodniku niso bile preveč visoke, saj so se gibale okoli 15 stopinj Celzija. Povsem drugače je bilo v vzhodni Sloveniji, kjer je bilo za drugo polovico oktobra zelo toplo. Iz zraka se je namreč ob Dinarski pregradi z dežjem in rosenjem izločilo nekaj vode, zato se je bolj suh zrak ob spuščanju hitreje ogreval, kot se je prej ob dviganju ohlajal. Posledica tega je bila višja temperatura ob vzhodnem pobočju. Marsikje na Dolenjskem in v Beli krajini, pa tudi na Štajerskem in v Prekmurju se je v preteklih dneh ogrelo nad 20 stopinj Celzija.

icon-expand Danes bo ob prehodu fronte padlo nekaj dežja. FOTO: Shutterstock

V prihodnjih dneh tako visokih temperatur ne pričakujemo več, a mraza kljub temu ne bo. Naši kraji so se namreč znašli na prepihu med anticiklonom na jugovzhodu stare celine ter cikloni, ki od jugozahoda potujejo proti severu. Med obema območjema pihajo južni vetrovi, ki nam iznad Sredozemlja prinašajo za ta del leta razmeroma topel zrak. Vzhodno od naših krajev bo v prihodnjih dneh topleje od povprečja za skoraj deset stopinj Celzija, pri nas pa bo temperaturni odklon nekoliko manjši.

icon-expand Najtoplejši zrak se bo v prihodnjih dneh zadrževal v krajih vzhodno od nas, kjer bodo temperature presegale dolgoletno povprečje za skoraj deset stopinj Celzija. FOTO: Tropicaltidbits.com

Sobota mokra, nedelja sončna Ozračje bo danes nekoliko ohladila oslabljena fronta, ki se bo pomikala prek naših krajev. Tako bo danes prevladovalo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne, ko bodo nastale tudi posamezne nevihte z nalivi. Kljub temu bo količina padavin v večjem delu države majhna, na Štajerskem in v Prekmurju bo ostalo večinoma suho. Popoldanske temperature se bodo v vzhodni in osrednji Sloveniji gibale okoli 16, na Gorenjskem 13, na Primorskem pa od 18 do 20 stopinj Celzija.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: Arso