Mol in ZPM bosta krila do 75 odstotkov stroškov obnove pritličnih prostorov

Mestna občina Ljubljana in Zveza prijateljev mladine Moste-Polje bosta z donacijsko kampanjo krili do 75 odstotkov stroškov obnove v poplavah opustošenih pritličnih bivalnih prostorov na območju Mola. Obnove višjih nadstropij in kleti občina ne bo sofinancirala, bo pa sofinancirala plačila stroškov pitne vode za mesec avgust.

Mol bo skupaj z ZPM Moste-Polje ustanovil donacijski sklad, kjer se bodo zbirala sredstva podjetij in ustanov, ki poslujejo v Ljubljani, "da bi tistim, ki so v poplavah izgubili bivalne prostore, omogočili čimprejšnjo normalizacijo življenja v obnovljenih domovih," je na današnji novinarski konferenci dejala vodja Službe za lokalno samoupravo na Molu, Jera Grobelnik. Ustanovili bodo tudi posebne komisije za oceno nastale škode, v katerih bodo predstavniki uličnih odborov, predstavniki ZPM Moste-Polje ter predstavniki Mola. Komisije bodo delo začele že v tem tednu. Sredstva za obnovo bodo zbirali na računu ZPM Moste-Polje, deležni pa jih bodo lahko lastniki hiš, ki v njih živijo, in ne najemodajalci. Zbrana sredstva bo ZPM Moste-Polje razdelila med prebivalce glede na ugotovljene podatke komisij. Kriterij za sofinanciranje obnove pritličnih bivalnih prostorov je neto dohodek celotnega gospodinjstva. V primeru, da ta znaša do 1500 evrov, bo sofinanciranih 75 odstotkov stroškov obnove, gospodinjstva z višjim dohodkom pa bodo deležna sofinanciranja 50 odstotkov stroškov obnove. icon-expand Novinarska konferenca Mol FOTO: Bobo Kot je dejala Grobelnikova, se lahko posamezniki, ki si to lahko privoščijo, solidarnostno odpovejo tej pomoči v korist sosedov. Glede na zbrana sredstva bodo socialno šibkejši na predlog komisije po potrebi dobili še dodatno pomoč. Ljubljanski župan Zoran Jankovič je na novinarski konferenci dejal, da je bilo na območju Mola pod vodo skupno 220 objektov, od tega so poplave škodo naredile v bivalnih prostorih 132 objektov. Po Jankovičevih besedah bodo na Molu zagotovili nadzornike in svetovalce za sanacijo objektov, ki bodo na teren prišli še v tem tednu. "Naloga nadzornikov je, da pogledajo in ocenijo škodo, naredijo popis po kvadratnem metru in za eno hišo izračunajo strošek obnove. Oni bodo glede na ta izračunani strošek uskladili ponudbo z izvajalci, ki delajo za Mestno občino Ljubljana. Vse pa bomo poprosili, da zaračunajo le proizvodne stroške brez pribitkov," je povedal Jankovič. Ponudbe bodo 27. avgusta predstavili na sestanku uličnih odborov. Ti lahko izberejo tudi ponudbe drugih izvajalcev, ki jih bodo na sestanku primerjali s tistimi, ki jih je prejela mestna občina. icon-expand Poplavljene Sneberje FOTO: Aljoša Kravanja Jankovič je na novinarski konferenci povedal tudi, da se je dogovoril za sofinanciranje plačila stroškov pitne vode za mesec avgust tistim, ki so jih neurja neposredno prizadela. "Najmanj 50 odstotkov avgustovske položnice pri plačilu pitne vode bo krilo javno podjetje Voka Snaga oziroma Mol. Strošek povprečne porabe pitne vode v Mestni občini Ljubljana za štiričlansko družino je približno 35 evrov in polovico od tega bo krila Voka Snaga," je napovedal Jankovič. Glede ukrepov pri plačilu elektrike, ki je v državni pristojnosti, pa bo, kot je zatrdil, pozval pristojne. Mol bo zagotovil tudi možnost preselitve najbolj socialno ogroženih prebivalcev brez plačila stroškov. Prošnjo z vsemi podatki za to možnost pa naj prebivalci naslovijo neposredno na župana. Poleg tega je Mol podaljšal rok za brezplačen odvoz odpadkov na celotnem območju mestne občine do konca avgusta. Na današnji novinarski konferenci je sodelovala tudi predsednica ZPM Moste-Polje Anita Ogulin, ki je zagotovila da bodo dodatno pomagali vsem, ki imajo še večje socialne stiske, in izrazila zadovoljstvo s sodelovanjem z Molom.