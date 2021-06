MOL izbral izvajalca za izgradnjo Centra Rog

Mestna občina Ljubljana (MOL) je javno naročilo za obnovo in izgradnjo Centra Rog objavila konec marca, prejeli so sedem ponudb, prijave pa so odpirali v začetku maja.

Ker so vse ponudbe presegale zagotovljena sredstva, so se na občini odločili, da izpeljejo konkurenčni postopek s pogajanji, v katerem so povabili k oddaji ponudb vseh sedem ponudnikov, ki so oddali ponudbe v odprtem postopku. Rok za oddajo ponudb je bil 23. junij. Pogajanja pa so potekala danes v Mestni hiši, a se jih je udeležilo le šest ponudnikov.

"Od šestih ponudnikov, ki so sodelovali na pogajanjih, je najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje Makro 5 gradnje; ta je po zaključenih pogajanjih znašala 14.216.477,36 evra brez DDV," so sporočili iz MOL.

Poleg izbranega podjetja so na pogajanjih sodelovali še Kolektor cestno podjetje Nova Gorica (15.420.108,54 evra brez DDV), družba CGP (14.596.438,90 evra brez DDV), Strabag (15.261.342,35 evra brez DDV), Lesnina MG Oprema (16.072.141,33 evra brez DDV) in Dema Plus (16.305.112,47 evra brez DDV).

Izbrani izvajalec bo z deli pričel po pravnomočni odločitvi o oddaji javnega naročila in podpisu pogodbe, so še sporočili z MOL.