MOL izbral izvajalca za prenovo Palače Cukrarna

Tri leta po tem, ko so v Ljubljani odprli prenovljeno Cukrarno, je zdaj na vrsto prišla še stavba na nasprotni strani ceste – Palača Cukrarna, ki jo bo Mestna občina Ljubljana (MOL) namenila mladim.

Rekonstrukcija in prizidava bo potekala po načrtih biroja Scapelab IN. Po izdelani projektni dokumentaciji za Palačo Cukrarna je MOL zagnal aktivnosti za izbor izvajalca gradbeno-obrtniških del. Na javno naročilo za prenovo in prizidavo Palače Cukrarna se je do 3. aprila prijavilo šest podjetij, med katerimi je MOL po pogajanjih izbral koprsko podjetje Makro 5 gradnje.

V Službi za razvojne projekte in investicije mestne uprave MOL so minuli mesec za STA pojasnili, da začetek gradnje načrtujejo v juniju, zaključek projekta pa konec leta 2025. Takrat je bila ocenjena vrednost gradbenih, obrtnih in instalacijskih del 4,5 milijona evrov. Izbrano podjetje je pripravilo ponudbo za 6,74 milijona evrov z DDV.

Odločitev o izbiri ponudnika je objavljena na portalu javnih naročil.

Arhitekturna rešitev za Palačo Cukrarna biroja Scapelab IN je bila sicer izbrana na podlagi natečaja za prenovo celotnega območja nekdanje tovarne sladkorja Cukrarna.