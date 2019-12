Ljubljanska občina je namreč ministrstvu predlagala menjavo zemljišča ob URI Soča za stavbo na Ulici stare pravde na Poljanah, v kateri ima danes prostore Mestna otroška bolnišnica. A ker ta menjava ni sprejemljiva za ministrstvo, bo občina šla v dražbo funkcionalnih zemljišč okoli URI Soča, kamor se želi širiti inštitut.

Šabeder je danes dejal, da "z bolnišnicami, posebej z bolnišnicami za otroke, na ministrstvu za zdravje ne barantamo". Ministrstvu je po njegovih besedah v interesu, da URI Soča ohrani to zemljišče in se širi. Funkcionalna zemljišča okoli URI Soča so nujno potrebna za delovanje bolnišnice, saj tam zdravijo zelo težke bolnike. Čakalne vrste so dolge in to bi bil velik problem tudi za nadaljnji razvoj inštituta, je v izjavi za medije po današnji seji vlade opozoril minister.

Zaradi tega dogajanja bo NSi danes zahtevala sklic seje parlamentarnega odbora za zdravstvo, je povedala poslanka NSi Iva Dimic, ki tudi meni, da se z zemljišči ne more "barantati, nismo na tržnici". Po njenem mnenju je "nesprejemljivo, da neki osebni interesi prevladujejo nad splošnim dobrim".

Opozorila je na pomen URI Soča za celotno populacijo, ob kritikah do delovanja ljubljanskega župana Zorana Jankovićapa je kritična tudi do ministrstva za zdravje, ki je v proračunu za investicije za celotno državo zagotovil le 20 milijonov evrov. Na sejo bodo poleg Šabedra povabili tudi Jankovića, predstavnike URI Soča ter Komisije za preprečevanje korupcije.

MOL: Kupite zemljišča ali podržavite vse mestno premoženje

Po napovedi sklica nujne seje odbora DZ so z Mestne občine Ljubljana (Mol) sporočili, da župan ni nikoli barantal z otroki. Poslancem predlagajo, naj ali vlado obvežejo k nakupu potrebnih zemljišč za širitev URI Soča ali vladi naložijo podržavljanje vsega mestnega premoženja, če menijo, da Mol ne sme upravljati z lastnimi zemljišči. "Tako se bomo podobnim zapletom v prihodnje izognili," so zapisali.

Ponovili so stališče župana, da je občina dolžna gospodarno ravnati z lastnino. "Država z 10 milijardnim proračunom očitno ni pripravljena poskrbeti za najranljivejše, ampak na plečih pacientov Soče nabira politične točke. Glede na 'bogat' nabor izvedenih državnih projektov v Ljubljani v preteklih 15 letih, je očitno sedaj samo Mol prepreka do prepotrebne širitve in posodobitve prostorov URI Soča," so še sporočili. Več o pogovorih z državo in ostalimi deležniki v zadnjih treh mandatih bodo sicer povedali v torek.

Poslanec Levice: Janković je kapitalistični trgovec

Poslanec Levice Miha Kordiš je zgodbo komentiral z oceno, da je Janković kapitalistični trgovec in ponovno favorizira vezano trgovino in dobičke zasebnikov pred javnim interesom. V konkretnem primeru je po Kordiševih navedbah javni interes dvojen - v zagotavljanju kakovostne zdravstvene oskrbe in zaradi pomanjkanja stanovanj v Ljubljani. Po njegovem mnenju mora prevladati javni interes. Če je treba za to posle ustaviti, potem je treba narediti vse, da URI Soča dobi pošteno obravnavo in da se investira politične prioritete v delavska ter neprofitna stanovanja.

Vodja poslancev SMC Igor Zorčičpa meni, da bi morala vlada razmisliti o tem, da se morda kakšne institucije preseli iz Ljubljane. Če je v prestolnici tako, da se izsiljuje s ceno zemljišč, dosedanje vlade pa so vedno znova rinile v center Slovenije, je morda na tej vladi premislek, da takšno institucijo preseli kam drugam. Ob tem je spomnil, da imajo v Brežicah razvit zdraviliški turizem ter regijsko bolnišnico in lahko takšne storitve ponudijo za bistveno manj denarja, je dejal Zorčič.

Glede Jankovićeve ponudbe v zvezi z zemljiščem in bolnišnico pod gradom pa je Zorčič odgovoril, da ga to ne preseneča, glede na to, da je Janković v osnovi trgovec in zna to zelo dobro početi.