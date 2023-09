MOL objavil nov razpis: na voljo 200 neprofitnih stanovanj

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi žrtve nasilja v družini, osebe, vezane na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe, in najemniki bivalnih enot na območju Vrhnike, ki so imeli pred vselitvijo stalno prebivališče v Ljubljani.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so polnoletni državljani Slovenije in ob upoštevanju vzajemnosti državljani ostalih članic EU ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno bivanje. Za vse velja, da morajo imeti v času objave razpisa prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana.

Med razpisanimi stanovanji bo posebnim skupinam prosilcev namenjenih predvidoma 20 prilagojenih stanovanj za potrebe oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, 10 stanovanj s prilagojenimi inštalacijami za gluhe in slepe osebe in 30 stanovanj, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske osebe. Približno dve tretjini navedenih stanovanj za posebne skupine prosilcev bo namenjenih listi A, ena tretjina pa listi B.

Ljubljanski stanovanjski sklad bo 135 stanovanj namenil za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in so uvrščeni na t. i. listo A.

Prosilci imajo do vključno 23. oktobra čas, da priporočeno po pošti pošljejo svojo prošnjo oziroma jo bodo lahko odložili v predalčnik, ki bo v času uradnih ur glavne pisarne stanovanjskega sklada v recepciji na Zarnikovi 3. Ob vlogi morajo prosilci priložiti potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 22,60 evra. Takse so oproščeni prejemniki socialne denarne pomoči, varstvenega dodatka ali nadomestila za invalidnost.

Pogoji razpisa so objavljeni na spletni strani sklada in občin. Po poročanju Dnevnika je ena od sosesk, kamor bi sklad utegnil vseliti izbrane na razpisu, tudi soseska v Zeleni jami, kjer stanovanjski sklad načrtuje gradnjo štirih stavb s skupaj 87 stanovanji.

V Celju javni razpis za oddajo najemnih stanovanj mladim

Družba Nepremičnine Celje je medtem objavila javni razpis za oddajo osmih stanovanj z dobo najema do 10 let. Kot so sporočili iz družbe, so razpoložljiva stanovanja v središču centru Celja primerna za mlade posameznike, mlade pare in enostarševske družine. Javni razpis je odprt do 18. oktobra.

Po besedah direktorja družbe Primoža Brvarja je nakup stanovanja in njihova dostopnost za najem ob visokih cenah energentov in višini najemnin na prostem trgu veliko breme za mlade. Z razpisom jim družba ponuja varen, ugoden in dolgoročen najem obnovljenih stanovanj, je dejal.