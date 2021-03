Mol objavil javno naročilo za obnovo in izgradnjo Centra Rog

Mestna občina Ljubljana (Mol) pričakuje, da bo izvajalec vsa gradbeno-obrtniška in elektrostrojna dela, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, opravil v 14 mesecih od začetka veljavnosti pogodbe. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, so predmet pogodbe obnova spomeniškovarstveno zaščitenega objekta nekdanje tovarne Rog, dozidava severne fasade ter izgradnja garaž v kleti, pa tudi ureditev terase in okolice.

Center Rog bo po navedbah Mola zagotovil prostore več kot 500 ustvarjalcem in kreativnim skupinam na več kot 8000 kvadratnih metrih sodobnih produkcijskih površin.

Mednarodno zasnovan program Centra Rog bo vzpostavil 20 novih produkcijskih prostorov, ki bodo za krajše ali daljše obdobja brezplačno dani v najem različnim produkcijskim skupinam. Rog Lab, opremljen s sodobno tehnologijo, bo kot valilnica projektov s področja kreativnih industrij zagotavljal tehnično infrastrukturo.