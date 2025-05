MOL omejil dražbo za najem utic za peko kostanja

Na prvo dražbo za utico na Prešernovem trgu se je prijavilo le podjetje Shari-Go, ki je izpolnilo vse pogoje. Ob omenjenem tudi, da je registrirano za opravljanje dejavnosti peke in prodaje kostanja, da ima poravnane vse terjatve do države in Mola, da je vplačal varščino ter da v zadnjih treh letih ni kršil pogodbe o oddaji površine v najem za postavitev utic za peko in prodajo kostanja, ki jo je sklenil z Molom. Ob tem ponudnik lahko kandidira le za eno razpisano lokacijo.

Mol je želel oddati šest utic za peko in prodajo kostanja na šestih lokacijah, in sicer Prešernov trg, Cankarjevo nabrežje, Breg pri Novem trgu, Miklošičev park, Trg Osvobodilne fronte in Celovška cesta. Letos so utice prvič ponujali za štiri zaporedne sezone med 1. oktobrom in 31. januarjem v letih 2025-2029.

Zastopnica podjetja je sprejela izklicno ceno 9000 evrov na sezono in v prvem krogu dražbe ni ponudila višje cene. Tako so utico oddali za 9000 evrov za vsako od naslednjih štirih sezon. Na Molu bodo zdaj pripravili pogodbo, ki jo morajo podpisati do 2. junija. Za prvo sezono mora podjetje plačati preostanek uporabnine in 22-odstotni DDV v največ desetih dneh od sklenitve pogodbe.

Danes se je zapletlo pri dražbi za utico na Cankarjevem nabrežju pri brvi čez Ljubljanico z izklicno ceno 9000 evrov. Na dražbo sta se prijavili podjetji Bela-Fruta in Kmetija Marko Krošelj, a je niso izvedli, saj podjetji nista izpolnjevali vseh pogojev. Podjetje Bela-Fruta v zadnjih dveh letih ni uspešno opravljalo dejavnosti peke in prodaje kostanja na javni površini Mola. Podjetje Kmetija Marko Krošelj pa je v zadnjih dveh sezonah opravljalo dejavnost peke in prodaje kostanja, a so jo v sezoni 2024/25 oddali v podnajem drugemu izvajalcu, podjetju Sadni svet, kar je ugotovila finančna uprava. S tem so kršili pogodbo.

Zastopnika podjetja Bela-Fruta je nato zanimalo, kakšne načrte ima občina po neizvedeni dražbi. Vodja dražbe Jasna Tušar je dejala, da še niso sprejeli odločitve, kaj bodo naredili.

Za utico na lokaciji Breg pri Novem trgu se je prijavilo le podjetje Bela-Go, ki prav tako ni izpolnjevalo pogoja o uspešni peki in prodaji kostanja na javni površini Mola v zadnjih dveh letih. Dražbe tako niso izvedli. Izklicna cena za utico je sicer znašala 7000 evrov.

Za utice na lokacijah Miklošičev park, Trg Osvobodilne fronte in Celovška cesta se ni prijavil nihče. Za prvi dve utici je izklicna cena znašala 1500 evrov, na Celovški cesti pa 500 evrov na sezono.

Dražbe se je udeležil tudi predstavnik javnosti, ki je ob koncu izpostavil, da dražba še nikoli ni potekala tako zgodaj v letu. Po njegovih besedah se zato nekateri prodajalci kostanja niso prijavili.

Lani je občina uspešno oddala štiri utice. Najvišjo ceno, 9500 evrov, sta dosegli utici na Prešernovem trgu in Cankarjevem nabrežju. Oddali so tudi utici na Bregu pri Novem trgu za 7400 evrov in Šubičevi ulici v križišču s Slovensko cesto za 1500 evrov.