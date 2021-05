MOL: Posebne dovolilnice za brezplačno parkiranje niso več potrebne

Pomoč MOL zaposlenim v zdravstvenih ustanovah

Zaradi blaženja posledic epidemije covida-19 je MOL ob ponovnem zaostrovanju ukrepov konec oktobra 2020 Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana dala na razpolago sto parkirnih dovolilnic za zaposlene, s katerimi so lahko parkirali na parkirnih mestih v okolici UKC.

Zaradi nespremenjenih covidnih razmer je nato aprila letos podaljšala režim brezplačnega parkiranja za zaposlene v UKC Ljubljana in Onkološkem inštitutu Ljubljana na dveh javnih parkirnih območjih v MOL. "Takrat je bil z ljubljanskim UKC sklenjen dogovor, da bodo sami za svoje zaposlene izdelali dodatnih 300 dovolilnic. Tako smo jim v oteženih razmerah, ko je bilo delovanje javnega potniškega prevoza omejeno, olajšali prihod na delo,"so spomnili predstavniki iz MOL in dodali, da so že ob prvem valu epidemije – spomladi 2020 – dali Hostel Celica brezplačno v uporabo uslužbencem UKC, ki se iz drugih krajev Slovenije vozijo v službo v Ljubljano, ter jim na ta način omogočili bivanje bližje delovnega mesta.