MOL pridobil gradbeni dovoljenji za dva zdravstvena domova

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so 30. junija letos prejeli gradbeno dovoljenje za Izobraževalni center Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Metelkova. Prav tako so 22. maja pridobili gradbeno dovoljenje za Center četrtne skupnosti Jarše, v katerem bodo tudi prenovljeni prostori ZD Jarše, nanj pa sta bili vloženi dve pritožbi, so pojasnili na ljubljanski občini.

Tako bo videti Izobraževalni center ZD Ljubljana Metelkova. FOTO: MOL icon-expand

Ljubljanski župan Zoran Janković je prejšnji teden na novinarski konferenci povedal, da je MOL dobil gradbeno dovoljenje za prizidek ZD Center na Metelkovi ulici, ki pa še ni pravnomočno. Ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških del v Izobraževalnem centru ZD Ljubljana Metelkova je izračunana na osnovi projektantskega predračuna in znaša 12,1 milijona evrov brez DDV, so pojasnili v občinski službi za razvojne projekte in investicije. Izvedbena dokumentacija bo dokončana v mesecu septembru. Sledi izvedba javnega naročila, ki bo predvidoma trajala tri mesece. Če bo postopek zbora izvajalca uspešen, bi gradnjo lahko pričeli v januarju oziroma februarju 2026.

Na občini pritožbe težko razumejo

Ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških del za Center četrtne skupnosti Jarše, v katerem bodo tudi prenovljeni prostori ZD Jarše, znaša 7,9 milijona evrov brez DDV. Na izdano gradbeno dovoljenje sta bili vloženi dve pritožbi, so še pojasnili na MOL-u. "To težko razumemo, saj večina prebivalcev zahteva zdravstveni dom nazaj, prejšnjega je bilo treba odstraniti zaradi slabe statike. Poleg tega bodo v tem objektu prostori namenjeni za Zdravstveni dom Ljubljana – za družinsko medicino, zobozdravstveno oskrbo, razvojne ambulante in center za duševno zdravje, Lekarno Ljubljana, program centra za otroke in družine Mala ulica, program za tretje življenjsko obdobje ter lokalno samoupravo," so v odgovoru zapisali na občini. Izvedbena dokumentacija, na osnovi katere bodo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca gradnje, bo dokončana v roku 14 dni. Začetek gradnje je pogojen z uspešnim postopkom izvedbe javnega naročila in z zaključkom pritožbenega postopka na izdano gradbeno dovoljenje, so dodali.