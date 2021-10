MOL pripravljen nameniti zemljišče za stanovanjsko zadrugo

Kot so sporočili iz Zadrugatorja, s podporo Centra za kreativnost preučujejo organizacijske in pravne vidike ter zaključujejo finančno načrtovanje, možnosti financiranja pa preverjajo tudi pri bankah in drugih potencialnih investitorjih.

"Tudi Javni stanovanjski sklad MOL-a je pripravljen nameniti del zemljišča Rakova jelša III za projekt najemne stanovanjske zadruge, ki bi bil izbran preko razpisa," so zapisali v Zadrugatorju.

Za nadaljevanje pionirskega projekta prve najemne stanovanjske zadruge v Ljubljani je po njihovem pomembno sprejetje zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki so ga nedavno predlagale poslanske skupine SD, LMŠ, Levice, SAB in NeP. Zadruge bi namreč z njim končno lahko pridobile nujno potrebno zakonodajno podlago in sistemsko podporo.