MOL: Stanje na območju Roga je tempirana ekološka bomba

Mestna občina Ljubljana (MOL) je pred tednom dni v posest prevzela območje nekdanje Tovarne Rog in izselila okoli deset uporabnikov. Pri tem je med Policijo in Rogovci izbruhnilo nasilje, zato je Policija med drugim uporabila tudi solzivec in pridržala deset oseb.

Iz MOL so danes sporočili, da so nemudoma pričeli s sanacijo območja, prevozom lastnine nekdanjih uporabnikov na prevzemno mesto na Povšetovi ulici ter rušitvijo nevarnih in dotrajanih objektov ob glavni tovarniški stavbi, ki je kulturni spomenik in bo v celoti obnovljena. In na kaj vse so naleteli v notranjosti?

Doslej je Voka-Snaga odpeljala preko 42,9 ton smeti, MOL ocenjuje, da jih je v Rogu še najmanj trikrat toliko. Našli so tudi več kot 300 koles. 61 koles in 30 okvirjev za kolesa so že prepeljali v zbirni center na Povšetovo, ugotovili so, da je veliko koles novejših. Policija je o tem obveščena in preverja bazo ukradenih koles. Doslej so se javili lastniki štirih koles.

V Rogu so našli večjo količino novih, še zapakiranih gospodinjskih aparatov, o čemer so prav tako obvestili Policijo. Odkrita je bila tudi večja količina rabljenih in novih narkomanskih igel ter večja količina prepovedanih substanc. Tudi o tem je Policija že obveščena.

"Večji del prostorov v Rogu je bil dobesedno zatrpan s smetmi, kar poleg nevarnih kemikalij v galvani, ki je ostanek nekdanje tovarne usnja, ter azbesta na strehah prizidkov predstavlja tempirano ekološko bombo v Ljubljani,"so opozorili na MOL in zagotovili, da bodo naredili vse, da se območje v najkrajšem možnem času ekološko sanira in da se v nekaj mesecih prične investicija v Center Rog.