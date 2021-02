MOL vdor Rumenih jopičev v AKC Metelkova ostro obsoja

Mestna občina Ljubljana ostro obsoja vdor t.i. Rumenih jopičev, neonacističnih skupin ali katerih koli drugih nasilnih skupin v Avtonomni kulturni center Metelkova mesto, ki se je zgodil v soboto. Kot so sporočili z Mola, gre za obujanje nacistične ideologije, največjega zla 20. stoletja. "Ljubljana, mesto Heroj, se je pred 76 leti odločno uprla takšni sprevrženi ideologiji, zato tovrstna sovražna početja tukaj nimajo mesta. Ne danes, ne v prihodnje," so sporočili in dodali, da je enačenje vdora Rumenih jopičev v AKC Metelkova mesto s prenovo Roga neumestno.

"Roga ni nihče porušil v imenu sovraštva, ki je osnova delovanja neonacistov, ampak je MOL prevzela v posest svojo lastnino, ki bo z obnovo in ekološko sanacijo postala dostopna vsem, ne kot doslej le peščici "izbrancev", in bo v celoti namenjena ustvarjalcem," so zapisali in dodali, da je AKC Metelkova mesto v mestnih prostorskih aktih zaščitena kot prostor, namenjen alternativni kulturi in subkulturi ter eden od ponosov mesta, v katerem negujemo in spoštujemo različnost ter živimo skupaj. "To so vrednote, ki jih v Ljubljani živimo," so še zapisali.

V kolektivu AKC Metelkova pa so zapisali, da Rumeni jopiči"svoje neonacistične ideologije, tatujev, simbolov in pozdravov ne skrivajo več - gotovo tudi zato, ker se še kako dobro zavedajo, da jim vladajoče strukture nudijo varnost in legitimnost za najbolj ostudne politične ideje". Opozorili so tudi na porast in vse večjo drznost"različnih fašističnih tolp, ki širijo svojo nasilno retoriko", tako na družbenih omrežjih kot v javnem prostoru.

Kolektiv lezbičnega kluba Monokel pa je glede sobotnega obiska Rumenih jopičev zapisal, da policiji pripadnikov neonacistične skupine ni uspelo identificirati, saj so tik pred njihovim prihodom pobegnili.