Ljubljanska občina želi 23 vrtcev združiti v en javni zavod, stroka nasprotuje

Ljubljanski mestni svetniki bodo v ponedeljek med drugim odločali o nameri reorganizacije javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana (Mol), po katerem bi se 23 vrtcev s 1. januarjem 2025 združilo v en javni vzgojno-izobraževalni zavod.

Mol načrtuje ustanovitev novega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z imenom Center predšolske vzgoje in izobraževanja Mol (Center PRVI Ljubljana), posamezni vrtci pa bodo organizirani kot enote zavoda, ob tem bodo ohranili svoje sedanje ime. Mol: Združitev 23 javnih vrtcev zaradi optimizacije poslovanja Na občini trdijo, da bodo z reorganizacijo optimizirali poslovanje vrtcev, zavod pa bo prevzel določene podporne procese na enem mestu ter poenotil in poenostavil način izvedbe teh procesov za vse vrtce. "Namen je torej posodobitev in poenotenje dela ter modernizacija izvedbe administrativnih procesov za strateške, poslovne dejavnosti in dejavnosti skupnega strokovnega pomena," so zapisali v gradivu. V poslovodnem delu želijo razbremeniti tudi ravnatelje, da se bodo v prihodnje lahko bolj posvetili pedagoškemu strokovnemu delu ter komuniciranju s sodelavci, starši in otroki. Zavod bo vodil in zastopal direktor, organizacijske enote – vrtce pa bodo vodili ravnatelji kot pedagoški vodje. Direktor bo lahko imenoval štiri pomočnike direktorja. Organa zavoda bosta tudi svet zavoda z 11 člani in kolegij.

Stroka proti združevanju vrtcev Na oddelku za pedagogiko in andragogiko ljubljanske filozofske fakultete in v Zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije, v katerem je tudi Slovensko društvo pedagogov, menijo, da ni sprejemljivo spreminjati ureditve samo zaradi želje po finančni racionalizaciji, ne da bi pri tem stremeli h kakovosti ustanov vzgoje in izobraževanja in k uresničevanju ciljev tega področja.

